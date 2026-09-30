Denia navzdory druhé porážce nepochybuje, že s českým týmem jdou správnou cestou

Přestože Santi Denia nedokázal s českými fotbalisty ani ve druhém utkání Ligy národů bodovat a jeho svěřenci v dlouhém oslabení podlehli Anglii 0:2, byl na svůj tým za předvedený výkon hrdý. Dvaapadesátiletý španělský trenér cítí důvěru od hráčů a nepochybuje, že se společně vydali správnou cestou.
„Z výsledku jsme samozřejmě zklamáni, ale hrát v deseti je zkrátka velmi obtížné. Zvlášť ještě proti Anglii, jednomu z nejlepších týmů na světě. Červená karta byla klíčovým momentem utkání,“ podotkl Denia na tiskové konferenci.
„Jsme velmi hrdí na tým, na jeho výkon v zápase, na jeho postupný vývoj. Jsme velmi spokojeni se všemi hráči, všichni do toho dali 100 procent. Myslím, že celý realizační tým cítí důvěru od hráčů. Absolutně nepochybujeme, že tohle je správná cesta,“ uvedl Denia.
Pavlu Šulcovi vyloučení po zákroku na Elliota Andersona v polovině úvodního dějství nezazlíval. „Ještě jsem to neměl možnost vidět v televizi. Ale nebyla to individuální chyba, tohle se prostě ve fotbale může stát. Přišel o míč, ta reakce byla, že se ho snažil získat zpět. My Šulcovi věříme, je pro tým velmi důležitý. Je to neskutečný hráč, může hrát na více pozicích, v týmu ho potřebujeme. Příští zápas (ve Španělsku) hrát (kvůli trestu) nebude, odpočine si a v Anglii ho budeme potřebovat,“ nastínil Denia k dalšímu programu.
Ve zbylých dvou venkovních zápasech probíhajícího reprezentačního okna budou jeho svěřenci ještě větším outsiderem. Trenér však náročné duely vítá. „Je to nejlepší možný scénář, aby se hráči ukázali. Pro hráče to jsou obtížné a náročné zápasy, ale podle mě je to opravdu ten nejlepší způsob, jak mohou růst. Chceme proti takto silným týmům hrát s ohledem na další rozvoj týmu. Je to jen dobře pro všechny hráče, aby věřili tomu, co chceme hrát,“ uvedl Denia.
Zápas s Anglií nedohrál záložník Adam Karabec, těsně před pauzou musel kvůli zranění střídat. „Myslím, že jde o problém s kotníkem. Pravděpodobně ho pošleme ve středu na prohlídku. Budeme muset počkat na výsledky a uvidíme, jak na tom bude. Já doufám, že bude k dispozici, ale jeho zdraví je samozřejmě prioritou,“ konstatoval někdejší hráč Atlética Madrid.
Už po druhém zápase v nové funkci se dočkal sympatického přijetí od českých fanoušků, kteří v Edenu skandovali jeho jméno. „Je to hezké, ale já to neposlouchal. Nejdůležitější je, aby fanoušci podporovali hráče. Realizační tým je v pozadí, hlavní jsou ve fotbale hráči,“ podotkl Denia.
Zatím není rozhodnutý, jak moc pozmění v nadcházejících dvou venkovních zápasech základní sestavu. „V tuhle chvíli je plán především na regeneraci, aby hráči byli stoprocentní. Zhodnotíme si výkon proti Anglii a pak se rozhodneme. Je možné, že proti Španělsku nastoupí jiná jedenáctka. Rozhodneme se ale až po konzultacích s lékařským týmem. Pokud budou hráči stoprocentně fit a připraveni, budou hrát. Ale je to opravdu náročný program,“ připustil Denia.
Věří, že již bude mít k dispozici obránce Vladimíra Coufala, který kvůli zranění vynechal duel s Anglií. „Doufáme, že bude připraven a dá se dohromady. Je to pro nás důležitý hráč i směrem do kabiny. Když mluví, ostatní ho poslouchají, i to je důležité,“ poznamenal Denia, který předloni dovedl rodnou zemi ke zlaté medaili na olympijských hrách v Paříži.
Proti Španělsku by mohl do branky nasadit třetího z gólmanů, na šanci ještě čeká Antonín Kinský. „Možné to je. Pravdou je, že věříme všem třem brankářům. To, co předvádějí na tréninku, je až neskutečné, skoro nikdo jim nedokáže dát gól. Stoprocentně jim věříme, všichni mají top úroveň,“ uvedl kouč.