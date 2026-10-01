Fotbal

Před Španělskem vypadl indisponovaný Karabec, podle Sparty je zranění vážnější

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před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport, AC Sparta Praha
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Zranění Adama Karabce v utkání proti Anglii
Zdroj: ČT sport

Trenér českého týmu Santi Denia se bude muset obejít v příštích dvou zápasech Ligy národů proti Španělsku a Anglii bez Adama Karabce. Kapitán Sparty nedohrál první poločas utkání proti Anglii kvůli zranění kotníku a pro zbytek srazu se nestihne dát zdravotně do pořádku. Reprezentace zatím žádného náhradníka nepovolala. Přímý přenos utkání Španělsko – Česko s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v sobotu od 20:00.

Denia nasadil Karabce do obou úvodních zápasů Ligy národů. Ofenzivní univerzál zaznamenal dosud jediný gól českého mužstva během nich, při sobotní prohře 1:2 s Chorvatskem srovnal na průběžných 1:1. Proti Angličanům si v závěru první půle při souboji s Trentem Alexanderem-Arnoldem u lajny poranil kotník a musel ještě před přestávkou střídat, nahradil ho Ondřej Lingr. Češi favoritovi v oslabení po vyloučení Pavla Šulce podlehl 0:2.

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Sestřih utkání Ligy národů Česko – Anglie
Zdroj: ČT sport

Vedení Sparty se obává, že mohou o Karabce přijít na delší dobu. „V tuto chvíli to vypadá na vážnější zranění, další vyšetření čekají našeho kapitána po návratu do klubu,“ uvedla v prohlášení Sparta. Karabec je druhým sparťanem, který se během nynějšího srazu zranil. Ještě před úvodním zápasem s Chorvatskem vypadl z kádru Matěj Ryneš, levý obránce si přivodil zdravotní problémy na tréninku.

Denia během této reprezentační akce přišel už o osmého zraněného hráče. Vedle Ryneše a Karabce na začátku srazu vypadla pětice slávistů – obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý a také plzeňský záložník Denis Višinský.

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Zdroj: ČT sport

Zdravotní potíže měl v minulých dnech také obránce Vladimír Coufal, který po odehraném zápase s Chorvatskem vynechal duel s Anglií. Kapitán Ladislav Krejčí pro změnu zmeškal úvodní utkání.

Deniův výběr v pátek odcestuje do Ovieda, kde v sobotu změří síly s mistry světa i Evropy ze Španělska, kteří mají po dvou zápasech plný počet bodů. Nejprve si poradili s Anglií na jejím hřišti 3:2, poté doma přehráli Chorvatsko 4:1 i díky dvěma gólům Laminea Yamala. Rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno pak Španělé zakončí v úterý ve Wembley odvetou s Anglií.

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Sestřih utkání Španělsko – Chorvatsko
Zdroj: ČT sport

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