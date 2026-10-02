Reprezentace si před odletem do Španělska zatrénovala v Edenu

Fotbalová reprezentace si před polednem naposledy zatrénovala v Praze před odletem k sobotnímu třetímu utkání Ligy národů proti Španělsku. Svěřenci trenéra Santiho Denii nezvykle absolvovali poslední předzápasovou přípravu ještě doma, a ne v dějišti duelu v Oviedu. Tým byl kompletní. Preview zápasu Španělsko – Česko odvysílá ČT sport v pátek od 20:30, studio před sobotním utkáním sledujte na ČT sport od 20:00.
Na hřišti v areálu pražské Slavie v Edenu nechyběl ani bek Vladimír Coufal, v otevřeném úvodu tréninku pouze vyklusával. Zástupce kapitána kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům vynechal úterní druhý zápas skupiny A3 proti Anglii, s mužstvem však zůstává a odletí do Španělska. Jeho start v sobotním duelu je dál nejistý.
V úvodní čtvrthodině dnešního tréninku, v němž se tým zaměřil zejména na ofenzivní stránku Španělska, Coufal pouze vyklusával.
Poslední přípravu na hřišti před soubojem s úřadujícími mistry světa i Evropy absolvovalo všech 26 hráčů v aktuální nominaci. Nechyběl ani ofenzivní záložník Pavel Šulc, který kvůli vyloučení proti Anglii vynechá nejméně sobotní zápas. Pokud by za svůj zákrok na anglického středopolaře Elliota Andersona a přímou červenou kartu dostal od UEFA očekávaný trest pouze na jedno utkání, byl by k dispozici na úterní závěrečný duel tohoto srazu ve Wembley proti Anglii. Mužstvo již opustil zraněný středopolař Adam Karabec.
Tentokrát pouze prohlídka stadionu
Český národní tým většinou absolvuje tradiční trénink před zápasem již v dějišti tak, aby si vyzkoušel tamní stadion. Tentokrát ale Deniův výběr po vzoru elitních reprezentací a klubů zvolil den před utkáním přípravu ještě v domácích podmínkách a teprve odpoledne kolem půl čtvrté odletí z Prahy. Na stadionu v Oviedu netrénovali před polednem ani domácí Španělé.
Po příletu na Pyrenejský poloostrov si český tým večer pouze prohlédne hřiště. Nový trenér národního mužstva Denia, kterého čeká prestižní souboj s krajany, se zúčastní tradiční předzápasové tiskové konference.
Utkání má v sobotu výkop ve 20:45. Český celek se pokusí o první bodový zisk v novém ročníku Ligy národů, s Chorvatskem i Anglií doma prohrál. Úspěch v Oviedu by byl velkou senzací, čerství mistři světa nenašli v základní době či prodloužení přemožitele už rekordních 40 utkání po sobě. Ze Španělska se český tým nebude vracet domů, ale rovnou zamíří k úternímu zápasu do Anglie.
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