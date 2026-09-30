Pohledem statistik: presink ukončila červená karta Šulce, Češi prožili malé déjà vu

Premiérový vzájemný souboj mezi Českem a Anglií v Lize národů výrazně ovlivnila červená karta, kterou obdržel Pavel Šulc po 25 minutách hry. Svěřenci trenéra Santiho Denii poté museli upustit z aktivního napadání na soupeřově polovině a soustředit se na defenzivu. Favorit však výhodu zužitkoval, když se prosadily hlavní opory.
Kouč Denia udělal oproti utkání s Chorvatskem (1:2) tři změny v sestavě – kromě brankáře Matěje Kováře nasadil do obrany uzdraveného Ladislava Krejčího a od začátku hrál na pravém křídle Matěj Radosta. Jeho protějšek Thomas Tuchel provedl dokonce čtyři úpravy ve srovnání s duelem proti Španělsku (2:3).
Anglie měla v prvních patnácti minutách 73 % držení míče, přesto se čeští hráči snažili o aktivní presink, který však dlouho nevydržel. První výstrahou byla střela Morgana Rogerse z otočky do tyče Kovářovy branky po šestnácti minutách.
Na druhé straně byl velice agilní Pavel Šulc, jenž z podhrotové pozice zabíhal za protihráče a provětrával anglickou defenzivu. Před klíčovou situací v zápase stihl dvě střely – jednu na bránu a druhou zblokoval soupeř, dále měl dva zisky míče a stejný počet doteků ve vápně. Druhý faul však byl osudný.
Aktivitu přehnal po 23 minutách, když podrážkou zajel do holeně Elliota Andersona. Původně žlutou kartu následně hlavní rozhodčí o dvě minuty později přehodnotil na červenou po zásahu videorozhodčího. Pro českou reprezentaci se jednalo o první vyloučení od utkání s Tureckem na Euru 2024, ve kterém museli předčasně do sprch Antonín Barák a také nehrající Tomáš Chorý.
Poté, co svěřenci trenéra Denii museli dohrávat v deseti, se těžiště hry přeneslo do defenzivní třetiny českého týmu. Aby nebylo špatných zpráv málo, zranil se po nešťastném došlapu Adam Karabec, kterého musel ještě před přestávkou nahradit Ondřej Lingr.
Od kritického momentu, po němž Šulc předčasně skončil v utkání, se Češi uchýlili k defenzivě a dlouhým přihrávkám, jejichž podíl činil ve zbytku první půle 30 % oproti pouhým dvěma procentům na straně Anglie. Od zblokované Šulcovy střely ve 12. minutě se pak k další střele dostali až v 77. minutě, kdy Jamese Trafforda ohrozil Adam Hložek.
Kovář musel být v brance ve střehu, v první půli vytáhl nejnebezpečnější střelu Harryho Kanea zpoza vápna. Na chytré zakončení nejaktivnějšího zástupce Albionu Anthonyho Gordona premiérově hlavou v anglickém dresu do protipohybu v 47. minutě však český gólman dosáhnout nemohl.
Češi inkasovali úvodní gól zápasu ve stejné minutě jako v prvním souboji Ligy národů proti Chorvatsku. U obdržené branky opět figuroval Lukáš Červ, tentokrát se dopustil chybné rozehrávky, když vracel míč nepřipravenému Ladislavu Krejčímu, po níž přišel rychlý centr do vápna do nezformované české obrany.
„Vyhodnotili jsme si to. Nahrál mi na střed, já jsem neměl zkontrolovaný prostor za sebou. A nějak nevím, proč jsem měl pocit, že tam za sebou mám hráče, tak jsem mu to vracel. A on říkal, že s tou nahrávkou nepočítal. To je ta jedna chyba, kterou prostě nemůžete udělat. Oni ji hned využijí. V Česku kdybychom udělali takovou chybu proti horšímu soupeři, tak to nevyužije, protože jsme se stihli ještě dobře vrátit, ale skvělý balon na zadní a propadlo to. Vzniklo to z mojí chyby a naší nedomluvy,“ sypal si Červ popel na hlavu za unáhlenou kombinaci s Krejčím.
Další nedoraz v obraně potrestal o dvacet minut později Kane třetím gólem z posledních třech duelů v Lize národů. Kovář pak v závěru ještě vychytal Eberechiho Ezeho a Judea Bellinghama.
Hráči Albionu tak přidali v Lize národů teprve druhé vítězství ze sedmi venkovních zápasů poté, co byl stav 0:0 po prvním poločase. Anglie navíc neprohrála v žádném z posledních 19 venkovních duelů od porážky právě s českou reprezentací v říjnu 2019. Pokud se Anglie v Lize národů dostala do vedení, tak neprohrála také od roku 2019, kdy podlehla Nizozemsku (1:3).