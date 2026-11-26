Rok co rok přináší nová biatlonová sezona upravená pravidla. Ani ta letošní není výjimkou. To největší je patrně pravidlo zakazující manipulaci se zbraní před příjezdem na podložku. Mezinárodní rozhodčí a technický delegát Michal Zicháček pro ČT sport některé úpravy pravidel vysvětlil a okomentoval. „Letos bylo asi osmdesát změn,“ pousmál se.
Na porušení nového manipulačního pravidla během letních závodů na kolečkových lyžích v Mnichově doplatila Lucie Charvátová.
„Bojím se, že se to může zopakovat. Když to děláte celý život, tak je to těžké se odnaučit během léta. Obzvlášť když k tomu zapojíte maximální tep, závodní stres a tak. Musím si dávat pozor, už se mi to jednou vymstilo,“ poznamenala nejzkušenější česká biatlonistka.
Převážně se v podání IBU jedná o drobné změny, některé z nich však přece jen vyčnívají. „Využili jsme situace v technické komisi, že je po olympiádě a kongresu, začal nový cyklus, proto se některé změny vyčistily, udělaly se nějaké editorské změny,“ vysvětlil Zicháček.
K té největší: „Ten původ je třeba hledat v bezpečnosti. To pravidlo v podstatě není nové. Závodník, který přijíždí ke střelecké podložce, musí mít zbraň nasazenou řemeny na ramenech a šlo o to, kdo to pravidlo co nejvíc ohne, zda ta zbraň je ještě co nejvíc na ramenech, nebo už začalo její sundávání. Došlo ke zpřesnění, kdy závodníci nesmí provléct ruku pod ten řemen až poté, co dosáhnou střelecké podložky.“
Zicháček četl spoustu reakcí sportovců, spíše negativních. „Rezervy v čase střelby je třeba hledat jinde než tam, kdo má provlečenou ruku pod řemenem,“ doplnil.
„Myslím, že ty časy to teď srovná,“ uvedl šéf českého biatlonu Jiří Hamza. „Co se závodů tyče, moc toleranci tam nepřipravujeme,“ uvedl Zicháček k možnosti diskvalifikace.
Dalším pozměněným pravidlem je výměna rozbité zbraně přímo na podložce, kdy závodník nemusí zajíždět ke stojanu s rezervními zbraněmi. Další změna je, že rána navíc přináší dvě minuty za každý náboj.
„První změna je změnou editorskou. Rozhodčí teď má možnost, kdy vidí, že tam něco je, může tam proaktivně jít a závodníkovi podat zbraň či zásobník. Je to zrychlení procesu. Rána navíc, tam došlo k synchronizaci k nevystřelené ráně, kdy to taky byly dvě minuty. Odstartoval to Jacquelin v mixu v Estonsku, kdy bohužel dobíjel mimo zásobník a náboje tam dával jednotlivě, tak se přepočítal. Štafetu to stálo ztrátu malého křišťálového glóbu kvůli diskvalifikaci,“ prohlásil Zicháček.
Neoznačená zbraň může přinést dvě minuty navíc místo diskvalifikace. „Máme prostor na kontrolní nálepku. Vždycky jsou nějaké situace, které odstartují debatu nad změnou.“
U předávek ve štafetě zase může závodník dostat třicet sekund navíc, pokud při čekání na předávku opustí určené území. „Je to namířeno na netrpělivé závodníky, kteří se blížili čáře, která označila, že už došlo k předávce,“ vysvětlil Zicháček.
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