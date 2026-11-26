Je to tady, biatlonová sezona startuje vytrvalostním závodem mužů na 20 kilometrů. České barvy ve Finsku hájí Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Přímý přenos vysílá ČT sport a ČT sport Plus. Bohatý předzávodní program sledujte v rámci Studia ČT sport od 14:30.
V Kontiolahti panují vskutku zimní podmínky. O víkendu nasněžilo asi deset centimetrů přírodního sněhu. Na tratích je však hlavně ten technický ze sněhových zásobníků. „Bude se to asi sypat, ty tratě jsou takové, že ten sníh je suchý, ale hodně se to drolí,“ popsal Hornig, který loni zakončil Světový pohár na 19. místě a i v kontrolních závodech ve Vuokatti prokázal největší formu, když oba vyhrál.
Frkot v letní přípravě
V kariéře pokračuje také dlouholetá opora české reprezentace Michal Krčmář. Potěšilo ho, že zůstal během letní přípravy zdravý. „A tak nějak to rychle uteklo. Mně přijde, že je to skoro jak pár týdnů zpátky, kdy jsem tady stál před sezonou loňskou, před tou olympijskou, a teď už tady stojím znova. Takže byl to frkot,“ usmíval se.
Momentálně při odjezdu necítil deficit ve společných chvílích s rodinou. „Teď vím, že to bude hodně náročné a že zas na konci března budu cítit ten pocit co loni, kdy jsem se opravdu těšil domů,“ svěřil se.
V minulé sezoně Světového poháru obsadil Krčmář celkově 20. příčku. V jaké formě bude v úvodu této zimy, už raději neodhaduje. „Byly sezony, kdy jsem se cítil dobře a pak jsme začali a nebylo to vůbec ono. A trošku to člověka rozhodí. Takže já jdu do sezony s nějakým otevřeným hledím a budu reagovat na danou situaci. Ale zároveň říkám, že příprava proběhla tak, jak jsme si naplánovali. Zdraví vydrželo, takže o to se budu opírat,“ uvedl.
Mužský tým má za sebou středeční trénink a bez velkých průtahů se vrhne do soutěžení. „Člověk už se chce svézt po tom sněhu, už mít ty závody. Je to lepší, je to zábavnější, a proto to děláme,“ pronesl Karlík.
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Čt 26. 11., 16:00 – individuální závod mužů
Pá 27. 11., 16:15 – individuální závod žen
So 28. 11., 13:00 – smíšená štafeta dvojic
So 28. 11., 15:00 – smíšená štafeta
Ne 29. 11., 13:00 – sprint mužů
Ne 29. 11., 16:00 – sprint žen
V roli obhájce celkového prvenství v seriálu do sezony vstoupí pětadvacetiletý Francouz Éric Perrot, mezi jehož hlavní rivaly by měl opět patřit Nor Johan-Olav Botn.
Světový pohár bude mít v nadcházejícím ročníku deset zastávek. Do poloviny prosince se bude závodit v Kontiolahti, Hochfilzenu a Le Grand Bornand. Nezvykle už 2. ledna začnou závody v Pokljuce, které ve druhém trimestru doplní Ruhpolding, Anterselva a Nové Město na Moravě. Vrcholem sezony bude únorové mistrovství světa v estonském Otepää, po němž SP uzavřou zastávky v Oberhofu, Östersundu a Oslu. Poslední závody jsou naplánované na 21. března.
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