Bronzová olympijská medaile může Terezu Voborníkovou v těžších chvílích povzbudit. Šestadvacetiletá biatlonistka je ráda, že tentokrát zůstala celou letní přípravu zdravá. Optimismem hýřil před odletem reprezentace k úvodní zastávce Světového poháru v Kontiolahti také šéf svazu Jiří Hamza. Přímé přenosy vysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Voborníková na únorových olympijských hrách skončila třetí v závodě s hromadným startem a navázala na to také dobrými výsledky v závěru Světového poháru.
„Doufám, že mi ta minulá sezona dodala dostatek závodního sebevědomí. Když se mi nebude dařit, tak doufám, že když si na to vzpomenu, tak mě to zase nakopne,“ řekla česká reprezentantka.
Do top 20 stále dobrý výsledek
Ani jako olympijská medailistka od sebe na prahu další zimy nemá výrazně vyšší očekávání. „Já si myslím, že už je možná škoda, že je nemám, ale já asi nejsem taková. Já jsem furt hodně nohama na zemi. Samozřejmě už nebudu spokojená s nějakými body, nebo když se dostanu do stíhačky, to už dávno ne, ale když budu dvacátá, tak to bude pro mě pořád fajn výsledek. Na tom se nic nezměnilo,“ svěřila se.
Připustila však, že něco se přece jen po životním úspěchu změnilo. „Určitě mám v hlavě, že vím, že na to mám a není důvod, když to všechno bude v pohodě, aby se to třeba občas nepovedlo. Už to není sen, ale už vím, že je to možné proměnit i v realitu,“ dodala Voborníková.
Zdravotní patálie nechala za sebou
Zatímco loni v létě bojovala s nemocemi, tentokrát zdraví vydrželo. „To je super a myslím, že to nejhorší oslabení imunity, co jsem měla, je snad za mnou,“ pochvalovala si.
Problémy s imunitou se táhly od té doby, co měla před dvěma lety na podzim zápal plic. Časté nemoci vedly k tomu, že už se z nich hroutila dopředu a bála se dalšího zápalu plic. „Teď mi přijde, že už jsem se od toho trošku oprostila a jsem v nastavení, že to nemusí být zápal plic, když chytnu rýmu, a že je mi trošku líp,“ doplnila Voborníková. Stále však zůstává opatrná, na setkání s novináři z preventivních důvodů dorazila v respirátoru.
Nedokáže odhadnout, jestli díky lepšímu zdraví vstoupí do sezony lépe než jindy. Obvykle se totiž rozjíždí pomaleji a nejlepší formu má na konci biatlonové zimy. „Dělo se mi to i v sezonách, kdy jsem byla taky zdravá. Ten start mám pomalejší odjakživa. Samozřejmě bych to chtěla jinak, ale druhá věc je, jestli bych pak vydržela i konec sezony, který mám většinou lepší,“ přemítala.
Nominace na Světový pohár v Kontiolahti a Hochfilzenu
Nominace na Světový pohár v Kontiolahti a Hochfilzenu
Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
Ženy: Lucie Charvátová, Lucie Jandurová, Jessica Jislová, Kateřina Pavlů, Tereza Voborníková
IBU Cup v Idre Fjäll a Sjusjoenu
Muži: Jakub Bouška, David Eliáš, Jan Gregor, Petr Hák, Vladimír Kocmánek
Ženy: Valerie Křížová, Heda Mikolášová, Kristýna Otcovská, Ilona Plecháčová, Tereza Vinklárková
Jak se sžívá s novou zbraní
Vyměnila zbraň a jako obvykle se s novou malorážkou sžívá postupně. „Musíte si vytvořit znovu ten automatismus. Poloha je trošku jiná, všechno je maličko pozměněné. A já jsem se dostala do takového kolotoče, že jsem nad tím strašně moc přemýšlela a furt jsem se pozorovala, kde by se co ještě mohlo trochu upravit a nastavit. Předtím už jsem to měla tak automatické, že jsem prostě lehla a střílela,“ přiblížila.
Uvědomuje si, že právě z přehnaného přemýšlení pak mohou plynout chyby. Nová zbraň je od slovinského výrobce, takže má trochu jiný rukopis. „Samozřejmě jsem nevyrostla ani nic podobného, takže věci ohledně vzdáleností a nějakých směrů se nezměnily, ale mám tam trošku úchop zase jinak, trošku zásobníky mám jinak. Člověk si to musí všechno nastavit od nuly a nějak s tím trochu špekulovat, jak to bude zase nejlepší,“ popsala.
Ve Světovém poháru novou zbraň poprvé vyzkouší v pátek, kdy v Kontiolahti pojedou ženy vytrvalostní závod. Kalendář elitního seriálu je pozměněný. Před Vánoci se končí dřív a naopak se pak už od 2. ledna koná SP v Pokljuce. „Pro mě je to trošku smutné, protože 25 let jsem trávila Vánoce doma a letos budou ty první, kdy budu mimo Česko a mimo rodinu,“ posteskla si Voborníková.
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Čt 26. 11., 16:00 – individuální závod mužů
Pá 27. 11., 16:15 – individuální závod žen
So 28. 11., 13:00 – smíšená štafeta dvojic
So 28. 11., 15:00 – smíšená štafeta
Ne 29. 11., 13:00 – sprint mužů
Ne 29. 11., 16:00 – sprint žen
Nadějné vyhlídky pro Nové Město
Na konci ledna pak Voborníkovou i ostatní čekají závody v Novém Městě na Moravě, jeden z vrcholů sezony před únorovým mistrovstvím světa v Estonsku.
Jiřího Hamzu těší v těchto dnech předpověď počasí, která slibuje dobré podmínky pro zasněžování. „Předpověď je úžasná, takže věříme, že koncem příštího týdne bychom mohli mít nastříkaný sníh. Tratě bychom mohli otevřít nezvykle brzo, snad už v polovině prosince,“ plánoval.
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