Překvapivý start. Úvodní vytrvalostní závod Světového poháru biatlonistů vyhrál Campbell Wright. Američan předčil Justuse Strelowa a Vetle Christiansena a slaví tak první vítězství v seriálu. Jako jediný z českých reprezentantů bodoval pětatřicátý Michal Krčmář se třemi trestnými minutami. Přímé přenosy vysílá ČT sport a ČT sport Plus.
„Nebylo to jednoduché, na druhou ležku jsem cvakal, to se mi podařilo ustát,“ popisoval Krčmář. Nejvíce litoval poslední netrefené rány a dvojky na poslední položce. „Střílel jsem dlouho, hlídal jsem si to, bylo to až extrémně profesorské. Vstup byl rozpačitý,“ shrnul zkušený český reprezentant.
Nejlépe z Čechů střílel Jonáš Mareček, ale pronikavý výsledek to nepřineslo, skončil o jedno místo za bodovanou čtyřicítkou. Výrazně ztrácel na trati, v součtu více než čtyři minuty na vítěze. „Pocitově to nebylo nejhorší, trochu mě to překvapilo, ale je to první závod, budu na tom muset zamakat,“ podotkl.
Mikuláš Karlík byl ještě o něco horší, Hornig a Mikyska minuli dokonce pět terčů. „Nedokázal jsem se vleže poprat s větrem. Chodí to v poryvech a lítá to v pěti až sedmi cvacích,“ popsal své lapálie na střelnici nespokojený Hornig. Z Čechů byl na lyžích nejlepší, ale dvě minuty ztráty na nejlepší také nebylo skvělou vizitkou.
„Dneska jsem to měl trošku na párku. Udělal jsem všechno, jak jsem měl. Nevím, přišel jsem si odevzdaný,“ pronesl rozpačitým hlasem Mikyska, který zakončil závod mimo bodované příčky s pěti trestnými minutami.
Co se dělo na trati
Krčmář od začátku sázel podle svého naturelu na jistotu, první ležku zvládl čistě s časem nad 40 sekund. To Mareček byl o poznání rychlejší. Přesný byl i na stojce. Krčmář připsal jedničku.
Hornig chyboval na úvod dvakrát podobně jako Perrot. Závod si záhy odstřelil dokonce třemi minelami na první položce Nor Johan Olav Botn.
V pohodě se jevil být Švýcar Hartweg. Až do předposlední rány. Švédové mezitím po trati letěli. Sebejistý Viktor Brandt ovšem na druhé ležce nesestřelil dva terče, Samuelsson si na téže položce také vybral slabší chvilku, a to dokonce trojkou.
Mikyska to na stojce zkusil, intervaly mezi výstřely držel pod dvěma sekundami, leč dvakrát se mýlil. Mareček s Krčmářem drželi před poslední střelbou jedničku a naději na solidní umístění. Mareček přidal jednu minutu, Krčmář dvě a naděje se rapidně umenšily. Hornigovi se také střelecky nedařilo.
Mikyskova rychlopalba rovněž k úspěchu nesměřovala. Celková bilance pět chyb ho nasměrovala v pořadí dolů. Ne příliš vyvedený český střelecký večer nezvrátil ani Karlík s výsledkem čtyři.
Mezitím se schylovalo k souboji o vítězství. Setrvale stabilní Strelow s jednou minutou v cíli vedl. Laegreid i Wright přijeli na závěrečnou položku s nulou. Američan se nemýlil, Nor připsal klíčovou minutu.
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Čt 26. 11., 16:00 – individuální závod mužů
Pá 27. 11., 16:15 – individuální závod žen
So 28. 11., 13:00 – smíšená štafeta dvojic
So 28. 11., 15:00 – smíšená štafeta
Ne 29. 11., 13:00 – sprint mužů
Ne 29. 11., 16:00 – sprint žen