V sestavách pro úvod Světového poháru v biatlonu nechybějí tradiční opory s výjimkou Markéty Davidové, která pokračuje v individuální přípravě. Účast měli díky výsledkům z minulé sezony jistou Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. O dalších místech rozhodovaly výsledky kontrolních závodů ve Vuokatti a výkony z letní sezony. Mezi muži si nominaci vyjeli Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček a Mikuláš Karlík. Premiéra v elitním seriálu čeká Kateřinu Pavlů a Lucii Jandurovou. Ženský tým doplňuje ještě Jessica Jislová. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Třiadvacetiletá Kateřina Pavlů si zajela štafetu na mistrovství světa v roce 2025, ale ve Světovém poháru to pro ni bude individuální premiéra. V minulé sezoně pravidelně bodovala v IBU Cupu, kde bylo jejím maximem 16. místo. Biatlonistka z Liberce patří mezi velmi dobré střelkyně, což ukázala i ve Vuokatti.
Lucii Jandurové je teprve 19 let. Na kontě má tři medaile z Evropského olympijského festivalu mládeže a také páté místo z letošního mistrovství Evropy juniorek. Ve Světovém poháru se jilemnická závodnice dosud nepředstavila.
„Oběma holkám se povedly závody ve Vuokatti a zaslouží si dostat šanci ve Světovém poháru. Je to odměna za práci, kterou odvedly během přípravy. Lucka je pořád velmi mladá a připravuje se primárně na juniorské závody. Nemáme od ní proto zatím žádná výsledková očekávání. Bude to pro ni především velká zkušenost,“ uvedl sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Nominace na Světový pohár v Kontiolahti a Hochfilzenu
Nominace na Světový pohár v Kontiolahti a Hochfilzenu
Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
Ženy: Lucie Charvátová, Lucie Jandurová, Jessica Jislová, Kateřina Pavlů, Tereza Voborníková
IBU Cup v Idre Fjäll a Sjusjoenu
Muži: Jakub Bouška, David Eliáš, Jan Gregor, Petr Hák, Vladimír Kocmánek
Ženy: Valerie Křížová, Heda Mikolášová, Kristýna Otcovská, Ilona Plecháčová, Tereza Vinklárková
Návrat Davidové podle plánu patrně až po Novém roce
První nominační závod ve Vuokatti vyhrála Markéta Davidová. Do toho druhého už podle původního plánu nenastoupila.
„Chtěli jsme především zjistit, jak na tom Markéta aktuálně je. Její výkon byl určitě pozitivním signálem, ale na našem plánu se nic nemění. Před Vánoci by měla v rámci přípravy závodit na IBU Cupu v Obertilliachu, a pokud půjde všechno dobře, po Novém roce bychom ji rádi viděli ve Světovém poháru,“ přiblížil Rybář další postup.
Vedle mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 Davidové chybí v nominaci také Tereza Vinklárková, která začne stejně jako Ilona Plecháčová v nižším IBU Cupu.
Úvodní díl Světového poháru v Kontiolahti začne příští čtvrtek vytrvalostním závodem mužů. O den později se ve finském středisku uskuteční vytrvalostní závod žen a o víkendu se pojedou smíšené štafety a sprinty.
Přenosy po celou sezonu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. Již v úterý od 9:00 nabídneme tiskovou konferenci před odletem české reprezentace na první závody SP.
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Vysílání SP v Kontiolahti na ČT sport
Út 24. 11., 9:00 – předsezonní tisková konference české reprezentace
Čt 26. 11., 16:00 – individuální závod mužů
Pá 27. 11., 16:15 – individuální závod žen
So 28. 11., 13:00 – smíšená štafeta dvojic
So 28. 11., 15:00 – smíšená štafeta
Ne 29. 11., 13:00 – sprint mužů
Ne 29. 11., 16:00 – sprint žen
Přečtěte si také