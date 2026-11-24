Českému biatlonu začíná sezona. Vstoupí do ní ve finském Kontiolahti. Ještě před odletem mluvili o svých očekáváních a též o novém pravidlu o manipulaci se zbraní, se kterým se někteří členové a členky týmu obtížně sžívali.
„Dívám se na tu sezonu optimisticky, atmosféra je dobrá, nejlepší za poslední roky. Uvidíme, jak si vedla konkurence,“ říká předseda svazu Jiří Hamza. Diváci se mohou také těšit na Světový pohár v Novém Městě na Moravě. „Bude to poslední test před mistrovstvím světa. Věřím, že uděláme českým divákům radost. Postaráme se o ně co nejlépe,“ slibuje.
„Jsem optimistický. Všechno směřuje k olympijským hrám 2030. Uvidíme, jestli to bude i s Michalem (Krčmářem),“ usmál se Hamza. Právě Krčmář si pochvaloval, že v letošní letní přípravě zůstal zdravý. V tréninku nezaznamenal změny. „Neproběhlo nic extra jinak, byl jsem rád, že jsem zůstal přes léto a podzim zdravý. Všechno je tak, jak má být,“ těší Krčmáře.
V dobrém zdravotním stavu jsou i biatlonistky. „Tým je perfektně připravený. Markéta zůstala ještě doma, kde se připravuje. Když všechno půjde, tak jak má, měla by se vrátit na začátku nového roku,“ řekl trenér ženské reprezentace Lukáš Dostál. „V prosinci ji čeká tréninkový kemp, pokud to půjde dobře, pak i závod IBU Cupu. A pokud i to půjde dobře, Světový pohár,“ nastínil plán návratu české hvězdy.
Změnou prošla biatlonová pravidla, konkrétně to o manipulaci s biatlonovou zbraní. Té se nyní závodníci mohou dotknout poprvé až na podložce. Čeští biatlonisté se novince pečlivě věnovali. „Když to děláte celý život nějak, je těžké to během jednoho léta změnit. Je to ale nové pravidlo, které musím zvládnout. Už jednou se mi to vymstilo,“ usmála se Lucie Charvátová.
„Přijala jsem to jako fakt, který je potřeba si odnaučit. Věnovala jsem se tomu hodně a doufám, že už to mám zažité, protože to pravidlo se bude trestat. Pro všechny je to náročné, ale měli jsme na to čas naučit se to jinak. Snad to nebude problematické,“ věří Tereza Voborníková, s níž souhlasí i její kolegové.
„Chyba může nastat, pokud bude člověk už unavený. Ale doufám, že nám se to nestane,“ říká Krčmář, který letos oslaví svých již patnáct let mezi biatlonovou elitou. Vstoupí do ní ve finském Kontiolahti, kde bude český tým závodit počínaje tímto čtvrtkem. Přímé přenosy z celé sezony budete opět moci sledovat na ČT sport a ČT sport Plus.
Nominace na Světový pohár v Kontiolahti a Hochfilzenu
Nominace na Světový pohár v Kontiolahti a Hochfilzenu
Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
Ženy: Lucie Charvátová, Lucie Jandurová, Jessica Jislová, Kateřina Pavlů, Tereza Voborníková
IBU Cup v Idre Fjäll a Sjusjoenu
Muži: Jakub Bouška, David Eliáš, Jan Gregor, Petr Hák, Vladimír Kocmánek
Ženy: Valerie Křížová, Heda Mikolášová, Kristýna Otcovská, Ilona Plecháčová, Tereza Vinklárková