Kvitová ve finále Australian Open bojovala, ale vítězkou a novou světovou jedničkou je Ósakaová

Po titulu v New Yorku pokračuje ve famózních výkonech také v Melbourne - na grandslamech proto momentálně drží šňůru 13 výher za sebou, což naposledy dokázala Serena Williamsová na přelomu let 2014 a 2015. "Je to neskutečné. Jsem opravdu moc šťastná za to, kde jsem teď. Rozhodně to neberu jako samozřejmost," uvedla Ósakaová.