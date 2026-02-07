Olympijské soutěže naplno začaly. Sedmou příčkou se ve skiatlonu blýskla Kateřina Janatová. Jan Zabystřan obsadil ve sjezdu čtyřiadvacáté místo. V akci budou ještě sáňkař Ondřej Hyman a curlingové duo Julie Zelingrová, Vít Chabičovský. Naopak Martina Sáblíková kvůli nemoci nepojede závod na 3000 m. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚSkiatlon vyšel Janatové, dojela sedmá. Zabystřan ve sjezdu ve třetí desítce
V lyžařském skiatlonu od začátku o medaile bojovala trojice závodnic: Švédky Ebba Anderssonová s Fridou Karlssonovou a Norka Astrid Slindová. Společně se všem soupeřkám vzdálily již v průběhu klasické části. V polovině závodu na ně již soupeřky výrazně ztrácely, průběžně devátá Kateřina Janatová měla manko čtyřiceti devíti sekund.
Anderssonová s Karlssonovou po výměně lyží rychle utekly Slindové a jely o zlato. Navrch měla Karlssonová, která se krajance začala vzdalovat již na konci prvního ze tří závěrečných okruhů. V cíli byla první s výrazným náskokem jednapadesáti vteřin. Síly došly Slindové: Norka se v bruslení propadla až na šestou pozici. Bronz získala jiná z norských lyžařek Heidi Wengová.
Nejlepší desítku po celý závod neopustila Janatová, která si v bruslařské části na tratích v Teseru polepšila na sedmé místo. Pro českou lyžařku jde o její nejlepší umístění na vrcholných světových akcích. Na vítězku ztratila dvě minuty a třináct vteřin.
„Nejlepší závod kariéry. Jelo se mi výborně, měla jsem skvělé lyže. Zkoušela jsem to dojet ve skateové části, posledních šest kilometrů jsem jela sama. Jsem naprosto spokojená, skiatlon jsem přitom dlouho neměla ráda. Skvělý vstup do olympiády, spadne ze mě stres a pojede se mi ještě lépe,“ hodnotila česká lyžařka pro ČT.
Sjezd vyhrál Švýcar von Allmen
První olympijské zlato získal v Itálii švýcarský lyžař Franjo von Allmen, který porazil domácí hvězdy Giovanniho Franzoniho (+0,20) a Dominika Parise (+0,50). Paris se v šestatřiceti letech na své páté olympiádě dočkal premiérové medaile. Bez cenného kovu naopak skončil čtvrtý Marco Odermatt, který na vítězného krajana ztratil rovných sedm desetin.
„Je to jak v nějakém filmu,“ řekl von Allmen po téměř bezchybné jízdě. „Nedokážu vyjádřit, co to pro mě znamená. Budu to asi pár dnů zpracovávat. Ale člověk si každopádně nemůže na olympiádě přát nic lepšího,“ dodal.
Jan Zabystřan vyrazil v Bormiu na trať s číslem 23 a od počátku ztrácel. Manko českého lyžaře se v cíli zastavilo na hodnotě dvou vteřin a 78 setin. Čtyřiadvacáté místo je jeho nejlepším výsledkem ze tří startů na olympijských hrách. Dosud byl nejlépe pětadvacátý v super-G na Hrách v Pekingu.
Na suveréna Světového poháru posledních let Odermatta cenný kov nezbyl. „Věděl jsem, že když někdo předvede dokonalou jízdu, tak to bude těžké vyhrát. Ale s medailí jsem počítal. Přitom jsem se cítil na lyžích dobře, byla to povedená jízda. Nevím, co bych změnil, kdybych mohl. Prostě jsem nebyl dost rychlý,“ řekl.
Kvalifikaci ve slopestylu vyhrála Švýcarka Mathilde Gremaudová. Na druhém místě za ní skončila Eileen Guová, která se stala největší hvězdou Her doma v Pekingu, kde před čtyřmi lety vyhrála na lyžích big air, U-rampu a brala stříbro v slopestylu.
Pro Guovou komplikaci znamenal pád hned na úvod první kvalifikační jízdy. Napodruhé už Guová předvedla lepší výkon, zvládla úvodní překážku i další skoky a nakonec dostala sedmdesát pět a tři desetiny bodu. Do finálové dvanáctky se vešla jako druhá za nejlepší Gremaudovou.
Martina Sáblíková vynechá závod na 3000 metrů
Martina Sáblíková se ze závodu na 3000 m odhlásila na poslední chvíli kvůli viróze. Označila to za nejtěžší sportovní rozhodnutí v životě. „Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, abych dnes na start nešla,“ řekla osmatřicetiletá Sáblíková. Doufá, že po brzkém udzravení bude moci závodit na nejdelší pětikilometrové trati, která je na programu dvanáctého února.
Komplikace řeší také hokejový tým mužů. Pavel Zacha podle neoficiálních informací kvůli zdravotním komplikacím turnaj nestihne. V NHL nehrál od zápasu s Philadelphií 30. ledna, v němž skóroval, ale následně z duelu odstoupil. V českému týmu by ho měl nahradit útočník Sparty Filip Chlapík.
