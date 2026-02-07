Milán Cortina 2026

Zabystřan pomýšlel na první patnáctku, s jízdou ale byl i tak spokojený


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Zabystřan: Bormio není moje oblíbená trať. Nebyla to ale špatná jízda
Zdroj: ČT sport

„Bormio je těžké každý rok. Pocit z té jízdy nebyl špatný. Pomýšlel jsem na trochu lepší umístění, ale není to úplně moje oblíbená trať," uvedl osmadvacetiletý rodák z Kadaně.

Měl startovní číslo 23 a v cíli viděl, že se aktuálně zařadil na 20. příčku. „Doufal jsem, že by to mohlo být kolem patnáctky a s menší ztrátou. Když jsem dojel a byl dvacátý, tak to lehké zklamání bylo,“ připustil.

Na sjezdovce Stelvio byla lepší viditelnost než v prosinci, kdy se zde obvykle jezdí závody Světového poháru. Není to ale Zabystřanova oblíbená trať.

„Mám rád, když pod sebou cítím lyže celý oblouk. Úplně mi to nesedí, když je to rozbité. Ty lyže furt skáčou a dělají, co chtějí. Nemyslím si, že to byla špatná jízda. Ale jsou tady ti nejlepší a na výsledku to bylo vidět,“ vykládal Zabystřan, jenž na patnáctého Rakušana Raphaela Haasera ztratil 89 setin sekundy.

Olympijský sjezd Jana Zabystřana
Zdroj: ČT sport

Obecně se mu v této sezoně ve sjezdu příliš nedaří, v SP bodoval jen jednou. Není si jistý, jestli to může být materiálem, protože na lyžích Kästle jezdí v mužském startovním poli jako jediný a nemá srovnání.

Spíš si myslí, že nemá ten správný sjezdařský styl. „Jezdím to hodně jako super-G. Moc to kroužím, není tam risk, jak by to bylo potřeba. Snažím se, aby to bylo co nejčistší, což pro ten sjezd není ideální,“ přemítal.

Před superobřím slalomem ho ještě čeká v pondělí kombinace dvojic, kde pojede sjezd znovu. Považuje to za nejlepší trénink před superobřím slalomem, protože tréninková sjezdovka není moc kvalitní.

A věří, že mu zkušenost ze sjezdu pomůže v super-G, které mu v prosinci přineslo překvapivý triumf v závodě Světového poháru ve Val Gardeně.

„Jestli si mám odnést něco pozitivního, tak fakt, že oblouky mi tam relativně sedly. Měl bych si z toho vzít tenhle pocit a snad by to v tom super-G mohlo padnout na o dost lepší umístění,“ dodal Zabystřan.

