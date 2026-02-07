Milán Cortina 2026

Martina Sáblíková nepojede kvůli nemoci závod na 3000 m


7. 2. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Poslední olympijské hry Martiny Sáblíkové nezačaly dobře. Česká rychlobruslařka je nemocná a nebude startovat v sobotním závodě na 3000 m.

„Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, abych dnes na start nešla,“ řekla osmatřicetiletá Sáblíková. „Je to moje sportovně nejtěžší rozhodnutí v životě,“ dodala Sáblíková s tím, že start na nejdelší pětikilometrové distanci „si vzít nenechá“ a bude startovat za všech okolností. „I kdybych měla (teplotu) třicet devět,“ řekla.

Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí do závodu na 3000 metrů
Zdroj: ČT sport

„Martina má bohužel akutní virózu, její výkon by nebyl optimální a bylo by velké riziko, že její primární trať na 5000 m by tím byla negativně ovlivněna. Dáme ji dohromady a je veliká šance, že bude na pět kilometrů plně připravena,“ uvedl její lékař Jiří Dostál.

Sedminásobná olympijská medailistka se účastní Her naposledy, v Miláně by se měla představit ještě v závodech na 5000 a 1500 metrů. „Pětka“ je na programu ve čtvrtek 12. února.

