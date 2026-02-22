Milán Cortina 2026

Závěrečný ceremoniál Her pod názvem Krása v pohybu se koná v římském amfiteátru ve Veroně. Italští pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům sportovního svátku pod pěti kruhy v roce 2030 z Francie. Olympijské ohně v Miláně a Cortině d’Ampezzo zhasnou současně okolo 23:00. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Na plochu veronského amfiteátru z prvního století nastoupili představitelé všech 92 zúčastněných výprav. Českou vlajku přinesli rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek.

Osmatřicetiletá Sáblíková, která absolvovala šesté a poslední olympijské hry v kariéře, byla vlajkonoškou i na závěr Her 2010 a 2022. Při premiérové účasti pod pěti kruhy před dvaceti lety v Turíně nesla vlajku na zahajovacím ceremoniálu. Získala sedm olympijských medailí, letos se rozloučila 11. místem v závodu na 5000 metrů.

Devatenáctiletý Jílek se při olympijském debutu stal v Itálii nejúspěšnějším českým reprezentantem. Po stříbru v závodě na 5000 metrů ovládl dvojnásobnou trať.

Vedle Jílka získaly v severní Itálii dvě české medaile snowboardistky – vítězka paralelního obřího slalomu Zuzana Maděrová a stříbrná snowboardcrossařka Eva Adamczyková. V sobotu pak přidala bronz biatlonistka Tereza Voborníková v závodu s hromadným startem. Česko na Hry vyslalo rekordní výpravu 115 sportovců, v hodnocení zemí obsadilo 16. místo.

Nejvíce cenných kovů vybojovalo Norsko, které díky 18 zlatým o dvě prvenství vylepšilo vlastní maximum z Pekingu 2022. Norové přidali také 12 stříbrných a 11 bronzových a s 41 medailemi obhájili pozici nejúspěšnější země. Nejlepší výpravou byli počtvrté za sebou a pojedenácté v historii. V Itálii bylo rozdáno 116 medailových sad, o které bojovalo téměř 3000 sportovců.

