Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová vstoupila do olympijských her v Itálii vynikajícím sedmým místem ve skiatlonu. Osmadvacetiletá reprezentantka dosáhla nejenom na kariérní nejlepší výsledek pod pěti kruhy, ale rovněž také na nejlepší v letošní sezoně.
Se sedmým místem jsem naprosto spokojená, zářila Janatová po skiatlonu
„Rozhodně nikoho nepřekvapí, že se mi dnes jelo výborně. Měla jsem skvělé lyže,“ hodnotila závod v cíli Janatová. „Na klasice jsem se sice chvilku zasekla, ale pak jsem si řekla, že vlastně můžu, tak jsem se to pak snažila dojet,“ řekla.
Běžkyně se na úvod v klasické části potýkaly i s nepříjemným sjezdem, v němž spadla například americká favoritka Jessie Digginsová, pro kterou pád znamenal konec medailovým nadějím. „V jedné zatáčce byly docela velké pády, tak jsem byla ráda, že jsem se tomu vyhnula,“ připomněla Janatová.
V polovině závodu po klasické desetikilometrové části figurovala na devátém místě. „Možná jsem chtěla být malinko blíž té skupince. Viděla jsem, že se ty tři utrhly, pak ta skupinka trošku zpomalila, a to už mi přišlo to tempo komfortnější. Na té skejtové části jsem to pak zkoušela dojet, když mi říkali, že bych mohla dojet do čtvrtého místa. Jenže pak ty holky začaly zase jet, takže jsem si těch posledních šest kilometrů dojela sama,“ uvedla Janatová.
Startovní pole roztrhaly Švédky Frida Karlssonová a Ebba Anderssonová ve druhém kole. Zlaté a stříbrné medailistce později stačila jen Norka Astrid Slindová. „Myslím, že se to takhle dalo předpokládat. Ty tři jsou trošku uskočený, ale věřím, že pak je to otevřené a nikdy nevíme, co se může stát – jako třeba Digginsové dneska,“ komentovala Janatová.
Na svůj nejlepší výsledek a možná nejlepší závod dosavadní kariéry dosáhla v ne příliš oblíbené disciplíně. „Skiatlon jsem do minulého roku moc neměla ráda,“ řekla a přiznala také, že stres není její nejlepší parťák. „Já už jsem teď spokojená, takže budu ráda, když se mi tam povede další výsledek. Čím míň stresu pro mě, tím líp se mi pojede dál,“ připustila Janatová. Dalším nejbližším olympijským závodem budou pro Janatovou sprinty klasicky v úterý.
„Myslím, že to jsou skvěle rozjeté olympijské hry. Teď už ze mě ten stres spadne. Včera jsem ani nemohla usnout, jak jsem se sem těšila. Bydlíme hned vedle tratí a při příchodu na stadion jsem potkala taky spoustu Čechů, to je krásný pocit,“ řekla Janatová v lyžařském areálu Tesero.