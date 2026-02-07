Životní forma, ale přišel náraz, který vše pokazil. Pavel Zacha podle informací ČT sport kvůli zdravotním komplikacím nestihne olympijský turnaj v Miláně. V NHL nehrál od zápasu s Philadelphií 30. ledna, v němž skóroval, ale následně z duelu odstoupil. V českém týmu by ho měl nahradit útočník Sparty Filip Chlapík.
Zacha nejspíš přijde o hvězdný turnaj v Miláně. Nahradit by ho měl Chlapík
Zacha utrpěl po střetu v zápase s Flyers zranění a jeho stav se do plánovaného odletu do Milána nelepší. Realizační tým v čele s Radimem Rulíkem tak zřejmě přijde o centra zvažovaného do jedné z elitních formací. Nejspíš k Davidovi Pastrňákovi, čímž se měla obnovit spolupráce ze zlaté Prahy.
Útočník Bruins měl parádní sezonu. Mohl se přiblížit svému bodovému rekordu v základní části NHL. V 54 zápasech nasbíral 37 bodů (15 + 22), přičemž nejlépe si dosud vedl před dvěma lety v Bostonu – 59 bodů.
Fantastický duel odehrál 10. ledna. Pomohl zosnovat debakl New Yorku Rangers 10:2, když nasázel svůj první hattrick v NHL. A v posledním utkání proti Philadelphii, ze kterého odstoupil, také skóroval.
Zacha měl být jedním ze šesti hráčů, kteří zvládnou pozici centra. Dalšími jsou Tomáš Hertl, David Kämpf, Lukáš Sedlák a David Tomášek. Proto se může realizační tým rozhodnout pro křídlo Filipa Chlapíka ze Sparty jako náhradu.