Milán Cortina 2026

ŽIVĚLedecká s Maděrovou byly nejrychlejší v kvalifikaci paralelního slalomu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Olympijské vysílání ČT sport
Zdroj: ČT sport

Na olympijském kolbišti se dnes představí největší medailové naděje české výpravy. Ester Ledecká vyhrála kvalifikaci paralelního obřího slalomu a vykročila nejlépe za obhajobou zlata z her v Pchjongčchangu a Pekingu. Přitažlivost závodu ještě zvyšuje účast Zuzany Maděrové, která zajela druhý nejrychlejší čas. Objev rychlobruslařské sezony Metoděj Jílek absolvuje závod na 5000 metrů. Program biatlonistů otevře smíšená štafeta, která v této sezoně přinesla českým barvám nejlepší výsledek. Svůj závod absolvují sjezdařky a na start se navzdory zranění kolena z minulého týdne postaví i Američanka Lindsey Vonnová.

On-line přenos

Právě se děje na OH

  • 10:44
    Snowboarding Krátké

    Ester Ledecká a Zuzana Maděrová byly nejrychlejší v kvalifikaci závodu v paralelním obřím slalomu v Livignu. Obhájkyně zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká zajela v obou jízdách nejrychlejší čas, Maděrová byla v modré i červené dráze druhá a za reprezentační kolegyní zaostala 69 setin sekundy.

  • 10:23
    Curling Krátké

    K zajímavé situaci došlo v culingovém utkání s Norskem, v němž se Julie Zelingrová nedopatřením při metení dotkla vlastního kamene:

    Gesto fair play Julie Zelingrové a vracení českého kamene
    Zdroj: ČT sport
  • 09:54
    Snowboarding Krátké

    Ester Ledecká a Zuzana Maděrová byly nejrychlejší v úvodní části kvalifikace závodu snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Obhájkyně zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká zajela v modré dráze čas 45,04, Maděrová za ní zaostala o 34 setin sekundy.

