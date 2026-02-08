Na olympijském kolbišti se dnes představí největší medailové naděje české výpravy. Ester Ledecká vyhrála kvalifikaci paralelního obřího slalomu a vykročila nejlépe za obhajobou zlata z her v Pchjongčchangu a Pekingu. Přitažlivost závodu ještě zvyšuje účast Zuzany Maděrové, která zajela druhý nejrychlejší čas. Objev rychlobruslařské sezony Metoděj Jílek absolvuje závod na 5000 metrů. Program biatlonistů otevře smíšená štafeta, která v této sezoně přinesla českým barvám nejlepší výsledek. Svůj závod absolvují sjezdařky a na start se navzdory zranění kolena z minulého týdne postaví i Američanka Lindsey Vonnová.
Milán Cortina 2026
ŽIVĚLedecká s Maděrovou byly nejrychlejší v kvalifikaci paralelního slalomu
