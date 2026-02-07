Do nedělní smíšené štafety byla trenéry nominována také Markéta Davidová. Česká biatlonistka, která by měla být finišmankou, se přitom v posledních týdnech potýkala s problémy se zády. Závod absolvuje také Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Tereza Voborníková. Přímý přenos sledujte v neděli od 14:00 na ČT sport Plus a ČT sport.
Davidová je v nominaci na mix štafetu. Rychlé tréninky nevypadaly tak hrozně, říká optimisticky
Davidová přišla o většinu minulé sezony kvůli vyhřezlé ploténce, loni v březnu podstoupila operaci. Letos v lednu vynechala kvůli bolestem zad poslední dva podniky Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě.
Nyní tělo Davidové „tak nějak funguje“. „Necítím se úplně stejně jako před tím, což je logické. Děláme všechno pro to, aby to bylo nějakým způsobem stabilizované, abych se cítila hlavně dobře, protože s tím stejně nic neuděláme, takže spíš je to o tom tělu zase věřit,“ poznamenala Davidová po sobotním tréninku.
Rybář: Jdeme den ode dne
"Myslím, že rozhodl včerejší trénink. Včera to bylo takové zapracování. Byl to rychlý trénink a čekali jsme, jak na to tělo zareaguje. Dnes to bylo ladění ve střelbě. Markéta je tu od 29. ledna, a jak jsme avizovali, jdeme den ode dne,“ prohlásil sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Markéta si o tom samozřejmě musí rozhodnout sama. Probírali jsme to včera po tom rychlém tréninku a i dnes. Závodit určitě chce, od toho týmu podporu dostane a pojede zítra štafetu," uvedl Rybář. "Samozřejmě nějaká bolest tam je, ta přetrvává. Toho se asi nezbaví po celou olympiádu. Jsou to ale asi věci, se kterými je schopná pracovat. To je pro nás důležité."
V posledních týdnech pomohl klid i cvičení. „Rychlé tréninky nevypadaly tak hrozně na to, jak jsem se cítila,“ dodala.
V Anterselvě, kde vyhrála svůj první Světový pohár a vybojovala bronz na mistrovství světa právě v mixu, se připravuje s týmem přes týden. „Počasí dobré, tratě skluzné, naštěstí jsme nechytli brzdu, bylo to fajn,“ pochvalovala si podmínky.
Zdravotní situace ne zdaleka stoprocentní, před startem nechtěla nic říkat jistě. „Ještě to nevím, protože se to zítra může změnit. Možná to mu lidi nevěří, ale bohužel je to tak. Doufám, že to klapne. Ale dokud se ráno neprobudím normálně, věřit tomu nebudu,“
Ohledně dalších olympijských závodů nechtěl Rybář předjímat. "Zítra máme mixu a konkrétně v případě Markéty budeme den po mixe řešit, jak se bude vůbec odvíjet olympiáda dál. U každého jejího startu tady chceme, aby to bylo tak, že bude vědět, že to může odjet a je schopná odjet kvalitní závod. Takhle budeme reagovat," uvedl Rybář.
Hornig už se nemůže dočkat
Premiéru pod olympijskými kruhy si v úvodním mixu prožije Vítězslav Hornig. Skončí dlouhé čekání. „Už aby to začalo. Nějakých deset dní tady trénujeme, je to monotónní, takže už se těším, až se to rozbije závody a konečně se to rozjede,“ řekl.
Z olympijského pohledu nezvykle závod rozjíždějí muži. Z prvního úseku Hornig ovšem obavy nemá. „Pár štafet už jsem rozjížděl, nevadí mi ani první ani druhý úsek, víceméně je mi to jedno,“ podotkl bez mrknutí oka.
V Anterselvě zatím panují stabilní podmínky. „Střílí se mi tady fakt dobře,“ cítí náznak formy Hornig.
Češi se pokusí vylepšit ve smíšené štafetě čtyři roky staré 12. místo z Pekingu. V generálce na OH skončili před dvěma týdny třetí v Novém Městě na Moravě. Místo Davidové tehdy startovala Jessica Jislová.
V Anterselvě se pokusí navázat na třetí místo z mistrovství světa 2020. Tehdy závod běželi Eva Puskarčíková, Davidová, Ondřej Moravec a Krčmář.