Lindsey Vonnová hned po několika sekundách svého sjezdu v Cortině d'Ampezzo upadla a zůstala ležet na trati. Závod byl kvůli jejímu ošetřování zhruba na dvacet minut přerušen a jednačtyřicetiletou hvězdu transportoval ze sjezdovky Tofana vrtulník.
AKTUALIZUJEMEVonnová měla ve sjezdu těžký pád, přiletěl pro ni vrtulník
Vonnová odstartovala do závodu s číslem 13. Na trať se vydala přesto, že si 30. ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleně. Zraněnou nohu jí chránila ortéza.
Olympijská šampionka z roku 2010 upadla zhruba dvanáct sekund po startu. V pravotočivé zatáčce ji terénní vlna vyhodila do vzduchu a přetočila.
Čtyřnásobná celková vítězka Světového poháru Vonnová se k závodění vrátila právě s vidinou olympijských her v Cortině koncem roku 2024 s titanovým implantátem v pravém koleně.
V této sezoně byla ve skvělé formě, vyhrála dva sjezdy a vede hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, v němž má celkem 84 vítězství.