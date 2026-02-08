Milán Cortina 2026

AKTUALIZUJEMEVonnová měla ve sjezdu těžký pád, přiletěl pro ni vrtulník


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Nevydařený sjezd Lindsey Vonnové zakončený pádem
Zdroj: ČT sport

Lindsey Vonnová hned po několika sekundách svého sjezdu v Cortině d'Ampezzo upadla a zůstala ležet na trati. Závod byl kvůli jejímu ošetřování zhruba na dvacet minut přerušen a jednačtyřicetiletou hvězdu transportoval ze sjezdovky Tofana vrtulník.

Vonnová odstartovala do závodu s číslem 13. Na trať se vydala přesto, že si 30. ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleně. Zraněnou nohu jí chránila ortéza.

Olympijská šampionka z roku 2010 upadla zhruba dvanáct sekund po startu. V pravotočivé zatáčce ji terénní vlna vyhodila do vzduchu a přetočila.

Čtyřnásobná celková vítězka Světového poháru Vonnová se k závodění vrátila právě s vidinou olympijských her v Cortině koncem roku 2024 s titanovým implantátem v pravém koleně.

V této sezoně byla ve skvělé formě, vyhrála dva sjezdy a vede hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, v němž má celkem 84 vítězství.

Přečtěte si také

Vonnová se vidiny startu v nedělním sjezdu nevzdává. Kilde nepojede

3. 2. 2026

Vonnová se vidiny startu v nedělním sjezdu nevzdává. Kilde nepojede
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.