Olympijské hry mají za sebou první soutěžní den po oficiálním zahájení, ale curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský stačili od středy odehrát už šest zápasů. Dočkali se prvního vítězství, porazili Koreu, večer podlehli strojově hrajícímu Švýcarsku. Nemohli být nespokojení, okouzluje je atmosféra pulzující arény v srdci Cortiny d’Ampezzo, ve které přímo tryská genius loci Her v roce 1956.
Největší obecenstvo, před kterým hráli. Čeští curleři si pochvalují první výhru, síly ubývají
Po premiérovém vítězství pod pěti kruhy byli Češi nadšení. "Máme ze sebe super pocit, jsme šťastní. Předvedli jsme super výkon, o to je to cennější. Kdybychom vyhráli a hráli bychom blbě, tak to není tak dobré," řekla Zelingrová, kterou okamžitě doplnil parťák Chabičovský: "Já jsem docela blbě hrál, ale nebylo to tak hrozné," poznamenal se sebekritickým úsměvem.
Zápasy jdou v rychlém sledu, času na odpočinek moc není. Švýcaři hráli večer výtečný zápas a nedali mladému českému páru příliš šancí. Rozhodl pátý end a švýcarský čtyřbodový zisk.
„Náš výkon mi připadal průměrný, ale oni hráli opravdu výborně, takže po dnešku nejsme úplně nespokojení. Jedna výhra, jedna prohra, to není zlý,“ poznamenal po druhém utkání během pár hodin Chabičovský.
Únava po náročném programu se neúprosně dostavila. „Musím se přiznat, když jsem zametal nějaké dva kameny od začátku do konce, tak mi už docházely síly, jak jsme hráli dva zápasy po sobě. Jsem rád, že už to hlavně skončilo,“ přiznal bez okolků Chabičovský.
Jeden soupeř za druhým. Tím dalším je Norsko?
Turnaj je pro olympijské premianty velmi emocionální. Ústřední hala Her před 70 lety nabízí vskutku nevšední kulisy a fanoušci prožívají každý důležitý kámen obzvláště vehementně, pochopitelně především ti domácí.
„Je to neskutečná atmosféra. Tohle je největší obecenstvo, před kterým jsme kdy hráli,“ řekla bez většího rozmýšlení Zelingrová.
Je to kalup a kadence protivníků hraje staccato. Proto si ani nebyl Chabičovský jist tím, kdo je jejich příštím soupeřem. „To je Norsko?" otázal se trochu nesměle, ale vzápětí zareagoval. „Určitě hrají dobře. Zítra je nový den, necháme tam všechno," ujistil sebevědomě.