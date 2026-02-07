Co neminout v neděli: Cinkne první medaile? Do akce jde Ledecká, Jílek i smíšená biatlonová štafeta

Nedělní olympijský program nabízí hned několik šancí na první české medaile. Do obřího slalomu snowboardistek naskočí obhájkyně zlata z Pchjongčchangu a Pekingu Ester Ledecká i nadějná Zuzana Maděrová. Premiéru pod pěti kruhy absolvuje letošní rychlobruslařská kometa Metoděj Jílek. V Anterselvě biatlonové závody odstartuje smíšená štafeta, ženy pojedou v Cortině sjezd a na muže čeká skiatlon. Pokračují také hokejistky a curlingový mix.
Ledecká od roku 2017 neprohrála v obřím slalomu ani jeden za čtyř závodů, kterých se zúčastnila na olympijských hrách a mistrovství světa. V této sezoně dávala dlouho přednost lyžím, ale když se před dvěma týdny v rakouském Simonhöhe vrátila na prkno, hned si připsala 26. vítězství v seriálu Světového poháru. Ve své parádní disciplíně naposledy neuspěla v prosinci 2021, kdy v italské Carezze ve finále upadla.
Přitažlivost nedělního závodu ještě zvyšuje účast Maděrové, která v generálce před Hrami skončila třetí a už popáté vystoupila v SP na stupně vítězů. Největší soupeřkou českého dua bude Japonka Cubaki Mikiová, která vede Světový pohár a z posledních šampionátů si odvezla zlato (při absenci Ledecké) a stříbro.
Snowboardistky začnou v 9:00 kvalifikací, finálové jízdy jsou naplánovány na 14:29. Na svahu v Livignu se budou střídat s muži s účastí Kryštofa Minárika. Na zlato si dělá zálusk hostitelská země, která bude mít na startu trio favoritů v čele s už šestačtyřicetiletým Rolandem Fischnallerem, jenž vládne pořadí Světového poháru a na Hrách je už posedmé.
Jílek doufá v medailový debut
Devatenáctiletý Jílek je v této sezoně světovou jedničkou na dlouhých tratích. Na pětce byl dvakrát druhý, v Salt Lake City ho předstihl jen Francouz Timothy Loubineaud a v Inzellu norský mistr světa Sander Eitrem, oba přitom vylepšili světový rekord. V Hamaru ale Jílek oba porazil a byl ze všech nejrychlejší. Na Hrách má medailové ambice i na desítce a v závodě s hromadným startem, v nichž už také ochutnal vítězství.
„Pokud bude vše probíhat tak, jak to doposud probíhalo, tak to bude dobré,“ věří česká naděje. Medailový tlak si nepřipouští. „Sám vím, na co mám. Že mám na medaile. Věděl jsem to už předtím, než to začali říkat lidi. Už několikrát jsem říkal, že tlak ode mě samotného je větší než tlak od diváků,“ uvedl pražský rodák.
Loni byl ve své premiérové sezoně mezi rychlobruslařskou elitou na mistrovství světa na 5000 m pátý. „Je tady hodně soupeřů, kteří dobře vyladili formu. Bude to těžký závod,“ uvedl svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina. Za největšího favorita považuje úřadujícího mistra světa Eitrema.
Dočká se Vonnová vysněného olympijského comebacku?
Svůj první závod absolvují také sjezdařky a na start se chce navzdory vážnému zranění kolena při pátečním sjezdu ve Val Gardeně postavit i Američanka Lindsey Vonnová. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka z Vancouveru se vrátila na svahy po šestileté pauze v oslnivé formě a v této sezoně nasbírala ve sjezdu nejvíc bodů.
Pokud jí zdravotní stav neumožní jet naplno, vzrostou šance jejích konkurentek, hlavně Němky Emmy Aicherové nebo domácí Nicol Delagové, které v této sezoně už také stanuly na nejvyšším stupínku. Z českých závodnic by na sjezdovku měly vyrazit Alena Labaštová, Barbora Nováková a Elisa Maria Negriová.
Program biatlonistů otevře smíšená štafeta, která v této sezoně přinesla českým barvám nejlepší výsledek. Na domácí trati v Novém Městě na Moravě vybojovala bronz čtveřice Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig, Michal Krčmář. V Anterselvě Jislovou nahradí zkušená Markéta Davidová, kterou z posledních závodů vyřadily problémy se zády. Největší šance mají podle dosavadních výsledků kvarteta Francie a Itálie.
Už o sedmé olympijské zlato bude ve skiatlonu usilovat Nor Johannes Hösflot Klaebo. Lídr Světového poháru vyhrál v Trondheimu i jediný skiatlon této sezony. Za ním se seřadilo sedm jeho krajanů a zdá se být pravděpodobné, že si Norové v neděli pronajmou kompletně stupně vítězů. České barvy budou hájit Matyáš Bauer, Michal Novák, Mike Ophoff a Jiří Tuž.
Třetí utkání odehrají české hokejistky, které poměří síly s Finkami, jež od startu turnaje trápí marodka a musely odložit i úvodní zápas s Kanadou. Finkám by chtěly oplatit loňskou porážku ze zápasu o bronz na mistrovství světa v Českých Budějovicích. V něm vedly už o tři branky, ale nakonec v prodloužení prohrály 3:4. Na curlerskou smíšenou dvojici Julie Zelingrové a Víta Chabičovského čekají duely s Norskem a domácí Itálií.