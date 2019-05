Přetahovanou s mistry světa rozhodl Frolík. Při výhře 5:2 nad Švédy se blýskl Kubalík i debutant Vrána

Český tým, který vedl v pozici hlavního trenéra poprvé na světovém šampionátu Miloš Říha, se dostal v prostřední části v utkání proti Švédům do nesnází. Po dvou rychlých direktech Hörnqvista a Lindbloma rázem prohrával 1:2 a zdálo se, že Seveřané mají vývoj duelu pevně v rukou.

Jenže ještě do druhé přestávky srovnal Kubalík po chytré přihrávce Kováře, načež jediný zástupce ze švýcarské ligy musel spoluhráčovi na dálku smeknout za pohotovou pobídku před poloprázdnou bránu. Obrat dokonal Frolík, který už po 33 sekundách závěrečné části dokončil snahu Voráčka a Simona. "Dostalo se to až ke mně, jsme rádi, že to tam padlo a že jsme zápas otočili," řekl Frolík k rozhodující situaci.

Vítěznou branku museli posvětit rozhodčí po trenérské výzvě Grönborga, se kterou ale švédský kouč neuspěl. Simon se přitom dostal do brankoviště a následného kontaktu s gólmanem Lundqvistem ještě před Frolíkovou dorážkou, gól na 3:2 však platil a ukázal se jako klíčový. "Je pravda, že teď jsou pravidla zvláštní. Vždycky to rozhodnutí může dopadnout jakkoliv. Nakonec to rozhodčí uznali, jsme rádi, že to tam spadlo," uvedl Frolík.