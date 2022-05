Trpělivý výkon se spolehlivým Vejmelkou. Češi jsou po výhře nad USA ve čtvrtfinále

Krejčí: Hráli jsme dobře do obrany a Karel chytal výborně

"Potřebovali jsme takový zápas, kdy budeme vést a dotáhneme to do vítězného konce, i když to bylo s těsným výsledkem, ale tohle nás může zase jenom posunout dál," řekl Vejmelka.

"Hráli jsme dobře do obrany. I v útoku. Za stavu 1:0 jsme jenom neseděli vzadu a snažili jsme se dát víc gólů. Bylo tam docela dost šancí, ale bohužel to tam nespadlo. Gólman (Swayman) chytal výborně, i Karel chytal výborně. Takové vítězství určitě potěší," hodnotil David Krejčí.

Oba týmy vstupovaly do utkání se stejnou sadou motivací, kterých bylo hned několik – stvrdit postup do čtvrtfinále turnaje, vylepšit si pozici v tabulce a naladit se na poslední duel základní skupiny.

Do puntíku se to nakonec podařilo národnímu týmu, kterému k jistotě vyřazovacích bojů stačil i bod. Svěřenci finského trenéra Kariho Jalonena mají zároveň v kapse nejhůře třetí místo v základní skupině B v Tampere. Znamená to, že se určitě vyhne v prvním kole play-off vítězi helsinské skupiny A.

Třetí bod předzápasových přání došel také k naplnění. Po třetí výhře v řadě se do dalšího průběhu nejlépe naladil z celého týmu Vejmelka, jenž podal proti Spojeným státům klidný a spolehlivý výkon, připsal si 24 úspěšných zákroků a čistým kontem si určitě zvedl sebevědomí před klíčovým zápasem šampionátu.

"Musím poděkovat klukům, protože hráli neuvěřitelně a spoustu střel zblokovali, takže je to hlavně jejich zásluha. Mě už tam pár puků trefilo a měl jsem takové rutinní zákroky, které musím na této úrovni chytat. Je to týmový výkon a jsem rád za tři body," uvedl k čistému kontu Vejmelka.

Dá se totiž očekávat, že v posledním zápase skupiny proti domácím Finům dostane přednost Marek Langhamer, aby byla česká jednička na čtvrtfinále odpočinutá.

Tři body českému týmu nakonec přinesla situace už z osmé minuty. Matěj Blümel se prosadil ze samostatného úniku, do kterého ho vyslal Hynek Zohorna po chybě Lukea Hughese na útočné modré čáře Američanů. Blümel předvedl povedený blafák do forhendu a na turnaji se zlepšil na bilanci čtyři góly a stejný počet asistencí.

Gólovou pojistku se však nepodařilo přidat, a to ani v početních výhodách. Přesilovky se poněkud zasekly a postrádaly potřebnou lehkost. A když už se Češi dostali do kombinace a dobrých střeleckých pozic, trápil reprezentanty americký brankář Jeremy Swayman. Několikrát si vylámali zuby Davidové Pastrňák a Krejčí, tedy současný a bývalý spoluhráč z Bostonu v NHL.

Naprázdno vyšla také dlouhá pětiminutová výhoda, když Kieffer Bellows obdržel trest na pět minut za úder loktem do hlavy v souboji s Radimem Šimkem. Další ránu, pro změnu pukem, schytal další obránce Filip Hronek a ve třetí třetině musel zamířit do šatny na šití.