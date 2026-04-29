Hronek: Byla to náročnější sezona než jindy. Nároďák ale nerad odmítám

V klubu si prožil náročnou sezonu, přesto nad pozvánkou do národního týmu neváhal. Obránce Vancouveru Filip Hronek už trénuje s reprezentací, se kterou se chystá na domácí turnaj Euro Hockey Tour. České hry budou předposlední prověrkou před mistrovstvím světa, na němž se se zkušeným bekem počítá.
Ačkoliv během ročníku nechyběl Hronek v jediném z 82 utkání základní části NHL a o bod si vylepšil osobní maximum na 49 bodů za osm gólů a 41 asistencí, z týmového hlediska si příliš radosti neužil. Canucks byli suverénně nejhorší v celé lize.
„Bylo to náročné, opravdu náročné... Ale bohužel i takové sezony jsou. Uvidíme, co se tam stane. Je před námi další sezona a snad to bude vypadat lépe než tentokrát. Nikdo v klubu s tím není spokojený,“ uvedl Hronek, jenž byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva, jen o dva body více zaznamenal švédský útočník Elias Pettersson.
Vancouver nepostoupil druhým rokem po sobě do play-off, nastřádal pouhých 58 bodů. Chicago, kterému byl kanadský klub nejblíže, jich mělo na kontě 72. Za poslední postupovou příčkou v Západní konferenci Canucks zaostali o propastných 32 bodů. „Hned na začátku jsme měli celkem dost zranění, pak přišly nějaké výměny, patří to prostě k tomu. Nebylo to optimální a musíme se z toho poučit,“ prohlásil Hronek.
Chuť posílit národní tým pro druhý vrchol mezinárodní sezony mu to ale nesebralo. „Nerad odmítám nároďák. Bylo to jednoduché rozhodnutí, ale zároveň nebylo... V čem? U nás v klubu není manažer, takže spíš kvůli těmto věcem. Nevěděl jsem, s kým to řešit, zda mě budou chtít pustit, nebo ne. Jsem ale určitě rád, že jsem tady,“ ujistil Hronek.
V únoru byl členem týmu poražených čtvrtfinalistů na olympijském turnaji v Miláně, jeho rozhodnutí to ale nijak neovlivnilo. „Určitě to nebylo tak, že bych se kvůli olympiádě rozhodoval, zda dorazím. Byla to však náročnější sezona než jindy,“ poznamenal Hronek.
Ačkoliv reprezentační kouč Radim Rulík potvrdil, že osmadvacetiletý bek má pro květnové MS ve Švýcarsku nominaci jistou, chtěl se co možná nejdříve připojit k výběru, který od čtvrtka do neděle čeká domácí turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.
„Pokud jsem měl jet hrát, tak jsem nechtěl jen sedět doma a nechodit na led, bylo by pak těžké se do toho dostávat. Nebyl jsem na ledě dvanáct dní, myslím, že to mi na dobytí baterek stačilo. Teď už se do toho snad dostávám, i když ten včerejší první trénink byl náročnější. I dneska jsem to cítil, ale věřím, že zítra už to bude v pohodě,“ uvedl Hronek.
Hodně se těšil na českou kabinu. „Je fajn přijet zase do české kabiny, je v ní jiná atmosféra. Česká kabina je celkově specifická, je tam hodně srandy, v tom je to fajn. A s těmi mladými kluky je tam o to více srandy, určitě se nijak nestydí. Ale že bych se cítil jako mentor, to ne, to bych neřekl. Ještě nejsem tak starej,“ řekl s úsměvem Hronek.
Ve výběru je spolu s ním také gólman Jiří Patera, který ale chytal především za farmářský celek v AHL. „Je to super kluk a je s ním sranda. Byl s námi nahoře v prvním týmu docela dost, škoda jen, že nedostal víc zápasů, ale tak to někdy je. Určitě je to ale kvalitní gólman,“ konstatoval Hronek, jehož pomoc si Patera hodně pochvaloval.