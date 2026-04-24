Šestice ze zámoří v čele s Hronkem se připojí k hokejové reprezentaci

Šest hráčů ze zámořských soutěží doplní příští týden hokejovou reprezentaci v přípravě na mistrovství světa. Na České hry z NHL přicestuje obránce Filip Hronek z Vancouveru a útočníci Adam Klapka z Calgary s Jaroslavem Chmelařem z New York Rangers. Z nižší AHL dostanou šanci brankář Jiří Patera (Abbotsford) a útočníci Matyáš Melovský (Utica) s Michalem Kuncem (Tucson).
Z kádru, který odehrál v tomto týdnu dva přípravné zápasy proti Rakousku, vypadli brankáři Adam Brízgala s Janem Bednářem a útočník Adam Měchura. Po týdenním volnu se k týmu opět připojí bek Jiří Ticháček, z Evropy byl nově nominován gólman Josef Kořenář ze Sparty.
„Ze zámoří jsme oslovili celkem devět hráčů. Tři se omluvili a zbývající nabídku přijali s tím, že rádi přijedou,“ řekl generální manažer Jiří Šlégr. Již dříve potvrdil, že se z NHL omluvili z případného startu na MS útočníci Ondřej Palát, Tomáš Nosek a David Kämpf.
Nominace na České hry – Fortuna Hockey Games:
Nominace na České hry – Fortuna Hockey Games:
brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford/AHL),
obránci: Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Brno), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Martin Jandus (Kladno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL),
útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Brno), Marcel Marcel (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Michael Špaček (Sparta), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), Michal Kunc (Tucson/AHL).
Nejvýraznější postavou z nominovaných je obránce Hronek, jenž letos startoval i na olympijských hrách v Miláně. „Filip se chtěl okamžitě připojit k týmu, aby neměl moc volna,“ uvedl Šlégr. Podle trenéra Radima Rulíka nejlepší český obránce současnosti v Českých Budějovicích odehraje nejméně jeden zápas. Nominaci na MS má Hronek jistou.
Zbývající pětice bude muset realizační tým přesvědčit. „Všechno jsou to mladí hráči, kteří působili na farmách, nebo si jako Adam Klapka a Jaroslav Chmelař vydobyli pozici v NHL. Nic jsme jim neslíbili, jenom jsme jim dali šanci zabojovat o národní dres a oni tu šanci přijali,“ řekl Rulík, který bude mít na třetím turnaji Euro Hockey Tour k dispozici pět kompletních formací.
V olympijské sezoně čekají hokejisty před MS netradičně dva turnaje Euro Hockey Tour. Původně únorové Švédské hry se uskuteční po českobudějovické akci. Tým pak bude opět trochu jiný.
Do nominace by se měli dostat ještě hráči, kteří jsou ve finále české extraligy, bojují o titul ve Švýcarsku, v play-off ve Finsku a teoreticky i další hráči ze zámoří, pro které skončí play-off. „Pevně věřím, že do dalšího turnaje půjdeme v malinko jiném složení,“ uvedl Rulík, který původně počítal pro České hry i s útočníkem Kevinem Klímou. Hráč Hradce Králové ale není zdravotně fit.
Přestože vedení reprezentace sleduje NHL i AHL, reálnou šanci mají jen hráči z elitní kanadsko-americké soutěže. „Hráče z AHL bychom potřebovali na dva turnaje, aby měli větší šanci se adaptovat a sžít se systémem,“ řekl Rulík. Poukázal i na fakt, že MS se bude hrát na evropských rozměrech kluziště. „A ti kluci jsou celý rok zvyklí hrát na jiném. Uvidíme, jak se budou série (v zámoří) vyvíjet. Každopádně Jirka (Šlégr) to sleduje opravdu každý den a víme, které hráče tam máme,“ uvedl reprezentační kouč.