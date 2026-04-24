Česká reprezentace se dál veze na vítězné vlně v přípravě před mistrovstvím světa. Svěřenci trenéra Radima Rulíka si poradili v odvetě s Rakušany 4:0 a v dubnové sérii se radovali už počtvrté. V dalším programu se představí v Českých Budějovicích na Českých hrách, přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus od čtvrtka do neděle.
Češi zvládli také druhý dvojduel ve dvou dnech, po Německu nezaváhali ani s Rakouskem a ve čtyřech zápasech jsou stoprocentní. Na užším ledě v zaplněné Horácké aréně v Jihlavě navíc navázali na představení z Vídně (5:1).
Mezi střelce se opět zapsal David Tomášek, který potvrdil dubnovou pohodu v reprezentaci. Tentokrát zužitkoval přesilovou hru na konci první třetiny a otevřel skóre, v další početní výhodě ve třetí části po jeho čistě vyhraném buly zvýšil už na 3:0 Michael Špaček, který se předtím prosadil při hře pět na pět před polovinou zápasu. Tomášek tak ve čtyřech utkáních vyprodukoval celkem devět bodů (4+5).
„Pomohli jsme si přesilovkou v první třetině, protože jsme měli velkou územní převahu, ale hodně jsme vymýšleli. A tím jsme pomáhali Rakušanům v tom, aby to obsazovali. Víceméně se hrálo v jedné třetině. Ale gól v přesilovce je důležitý, v tom jsme si pomohli. Myslím si, že to bylo zasloužené vítězství,“ hodnotil Rulík.
Na dvou brankách se asistencí podílel Dominik Kubalík, jenž tentokrát neměl při zakončení tak přesnou mušku jako ve Vídni. V první třetině neproměnil ani jednu ze čtyř dobrých příležitostí a střeleckou smůlu nezlomil ani ve zbytku utkání. Ve třetí části ho skvělým přesunem vychytal David Kickert. Toho však ještě v závěru překonal Marcel Marcel a uzavřel výsledek.
Češi, kteří nastoupili jen s jedenácti útočníky, se zpočátku potýkali s užším hřištěm a ve srovnání s vídeňským „letištěm“ měli méně prostoru na kombinaci. Rakušanům se také dařilo v první části mnohem víc dohrávat soupeře, směrem dopředu ale nebyli v utkání nebezpeční. Gólman Petr Kváča tak prožil specifický zápas, nakonec čelil jen devíti střelám na bránu a připsal si snadnou nulu, přestože mu jednou pomohla tyč.
Týmu chyběl zdravotně indisponovaný Jakub Flek. „Museli jsme to točit. Hráli jsme na čtyři centry, ale tři levá křídla hrála první a třetí třetinu a druhou třetinu tři pravá. Takže se to točilo, každá skladba trojky byla každé střídání jiná,“ podotkl Rulík. „Doufáme, že mu pomůže to, že jsme ho nenasadili. Víkend a příští týden začínáme přípravu na České hry. Takže pokud bude zdravý, tak bude určitě zařazený do nominace,“ uvedl k dalším plánům.
V Českých Budějovicích se národní tým střetne s obvyklými soupeři v rámci předposlední akce Euro Hockey Tour v této sezoně. Postupně narazí na Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Pak budou následovat Švédské hry a poté už dojde na světový šampionát ve Švýcarsku.
Přípravný zápas v Jihlavě
Česko – Rakousko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 18. Tomášek (Kubalík, Cibulka), 28. M. Špaček (O. Beránek, Kubalík), 46. M. Špaček (Tomášek), 57. M. Marcel (Filip).
Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Ondráček II – Ondráček I, Rampír (všichni ČR). Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 5750 (vyprodáno).
Česko: Kváča – Cibulka, Kempný, Ščotka, T. Galvas, M. Jandus, Pyrochta, Zábranský, F. Král – D. Voženílek, Tomášek, Kubalík – Kantner, M. Špaček, R. Pavlík – O. Beránek, Černoch, M. Marcel – Měchura, Filip. Trenér: Rulík.
Rakousko: Kickert – Klassek, Unterweger, Nickl, Wolf, Maier, Söllinger, Steffler, Wimmer – Huber, Thaler, Zwerger – Neubauer, Wallner, Schwinger – Kolarik, van Ee, Scherzer – Waschnig, Gesson, Koschek. Trenér: Bader.