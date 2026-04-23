Čeští hokejisté vyhráli své přípravné utkání s Rakouskem jasně 5:1. O branky se postarali Špaček, Kubalík, Tomášek, Král a Měchura. Brankář Bednář při svém debutu inkasoval pouze jednou.
Další zápas čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v pátek v Jihlavě, kde je čeká od 17:00 odveta.
Českému týmu ulehčila vstup do utkání přesilová hra, již po 63 sekundách hry fauloval Schnetzer. Gólem sice neskončila, ale Rulíkův výběr si vytvořil střeleckou převahu a v 5. minutě se dostal i do vedení. Špaček přesně tečoval střelu Pyrochty od modré čáry a brankář Tolvanen byl bez šance.
V 8. minutě kapituloval finský rodák v rakouském dresu podruhé. Po Flekově asistenci se přesně trefil Kubalík a 43. gólem v reprezentaci potvrdil pozici nejlepšího střelce aktuálního týmu. Debutující Bednář si připsal první vážnější zákrok až v 13. minutě a střelu Schnetzera zlikvidoval bez problémů. Následně ustál i rakouský tlak při Pavlíkově vyloučení.
Ve 22. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Černoch s Beránkem, který ale Tolvanena překonat nedokázal. Rakušané byli blízko snížení při Jandusově vyloučení, Bednářovi ale pomohl blokem Wallnerova gólového zakončení Cibulka. Do šance se následně dostal Kantner, na spoluhráče ve druhé formaci Špačka a Kubalíka ale brankou nenavázal.
V polovině utkání se o třetí český gól postaral v přesilovce tvrdě zakončující Tomášek. Domácí ale o necelé dvě minuty později snížili, Bednáře překonal Kolarik. Osmnáctiletý rakouský útočník gólově oslavil debut v seniorské reprezentaci.
Hned na začátku třetí části ale vrátil českému týmu tříbrankové vedení Král, jehož tečovaná střela skončila za zády Tolvanena. Brněnský obránce si připsal premiérový gól v reprezentaci. Navýšit vedení favorita mohl po přečíslení tři na jednoho Marcel, místo zakončení ale volil další přihrávku. Rychlý protiútok překombinovali i Flek s Voženílkem. Útočník Zugu Voženílek se ale nakonec branky dočkal, když v 56. minutě uspěl s dorážkou po vlastní akci.
Rakousko – Česko 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Rakousko – Česko 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 32. Kolarik (Scherzer, Unterweger) – 5. M. Špaček (Pyrochta), 8. Kubalík (Flek, Tomášek), 31. Tomášek (Flek, T. Galvas), 43. F. Král, 56. D. Voženílek. Rozhodčí: Pražák (ČR), Nikolic – Bedynek, Riecken (všichni Rak.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1.
Rakousko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Schnetzer, Maier, Hackl, Klassek, Söllinger – Huber, Nissner, Zwerger – Neubauer, Thaler, Schwinger – Kolarik, Wallner, Scherzer – Koschek, van Ee, Waschnig. Trenér: Bader.
Česko: Bednář – Zábranský, Kempný, M. Jandus, T. Galvas, Cibulka, Pyrochta, Ščotka, F. Král – Flek, Tomášek, D. Voženílek – Kantner, M. Špaček, Kubalík – O. Beránek, Černoch, R. Pavlík – Měchura, Filip, M. Marcel. Trenér: Rulík.