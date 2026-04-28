Reprezentaci se omluvili Ondřej Kaše a Filip Chlapík, s týmem už trénuje Hronek

Hokejová reprezentace nemůže pro květnové MS ve Švýcarsku počítat s útočníky Ondřejem Kašem z Litvínova a Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba hráči se omluvili. Naopak do čtvrtého týdne přípravy na šampionát se již připojila šestice hráčů ze zámoří – gólman Jiří Patera, obránce Filip Hronek a útočníci Adam Klapka, Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský a Michal Kunc.
Třicetiletý mistr světa z předloňského domácího šampionátu v Praze Kaše odehrál celou baráž o extraligu, v níž Litvínov porazil Jihlavu 4:1 na zápasy. Díky sedmi asistencím byl dokonce nejproduktivnějším hráčem série.
„Dneska jsem s Ondrou Kašem, kterého jsem oslovil směrem k mistrovství světa, mluvil a až baráž odehrál, tak se omluvil. Takže na šampionát s ním počítat nemůžeme,“ uvedl reprezentační trenér Radim Rulík.
Už před týdnem na kempu v Jihlavě uvedl, že by si moc přál mít v týmu Chlapíka, jenž měl z Rulíkova pohledu skvělou sezonu. Kapitán Sparty ji však dohrával pod injekcemi a se zraněním.
Zástupci reprezentace proto čekali na zprávu od lékaře. „Je to definitivní. Filip Chlapík nás neposílí. Dohrával play-off s určitým omezením a potřebuje se dát dohromady,“ řekl Rulík.
Vybírat plánuje také z řad účastníků finálové série mezi Pardubicemi a Třincem, kterou vyhrálo Dynamo 4:2. „Mám určitou představu, kdy bych je měl rád k dispozici, ale nejdřív s těmi hráči samozřejmě musím mluvit,“ konstatoval Rulík.
„Musím také vědět, jestli vůbec mají zájem. A zda hráči, které oslovíme, jsou zdraví, protože spousta těch kluků hraje s nějakým zdravotním problémem. Může to být podobné jako s Ondrou Kašem,“ doplnil Rulík.
Sleduje i vývoj dalších soutěží v Evropě. „Hraje se finále ve Švédsku, teď začne i ve Finsku, hráče máme také ve Švýcarsku, kde finišuje finále, takže opravdu musíme počkat. Začneme ty hráče oslovovat, jakmile jim soutěž skončí, pak budeme vědět víc,“ řekl Rulík.
V zámoří jsou čerstvě k dispozici obránci Marek Alscher a Mikuláš Hovorka z týmu Charlotte Checkers. Farma Floridy vypadla z play-off AHL a Rulík naznačil možnost jejich zapojení.
„Pracujeme s tím, že bychom je oslovili. V neděli po posledním utkání v Českých Budějovicích budeme oznamovat nominaci na Švédské hry.“
V noci na středu by mohl mít po sezoně také Boston s českými hvězdami Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Bruins nastoupí na ledě Buffala za nepříznivého stavu 1:3 na zápasy.
„Je to stejné jako u kluků z Evropy, zatím nedošlo k absolutně žádnému kontaktu. Prostě Davida necháváme, aby se mohl plně soustředit na klub. V momentě, kdy by Boston vypadl, samozřejmě generální manažer Jirka Šlégr Davida i Pavla Zachu kontaktuje. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Rulík.
Velkou otázkou je obsazení brankoviště, neboť týmům českých gólmanů se zatím v úvodním kole play-off NHL daří. „Samozřejmě jim to přeju, série mají rozjeté výborně. Zase budeme reagovat na situaci a další vývoj,“ podotkl Rulík.
Otevřenou možností pro něho zůstává i počkat na hráče klubů vyřazených ve 2. kole. „Ještě se o tom pobavíme, ale samozřejmě je to také varianta,“ potvrdil kouč.
Se třemi posilami z NHL a třemi zástupci farmářské AHL jsou aktuálně v Rulíkově výběru tři gólmani, deset zadáků a 15 útočníků. K dispozici tak má pět kompletních formací. Po týdenním volnu se k týmu opět připojil bek Jiří Ticháček.
Jak už Rulík dopředu avizoval, elitní obránce Hronek má nominaci na šampionát jistou. „Jsem rád, že se rozhodl, že nás posílí, protože jednoznačně jde o posilu. Je to zkušený obránce, který má odehráno opravdu hodně zápasů v NHL a teď poslední dobou nastupoval v první obraně, maximálně někdy ve druhé, ale je to hráč, který je hodně vytěžovaný. Jsem rád, že přijel ze zámoří a má zájem reprezentovat, pro nás to je skvělá zpráva,“ pochvaloval si Rulík.
Vrcholem čtvrtého týdne přípravy na MS je domácí turnaj Euro Hockey Tour. České hry zahájí Češi v českobudějovické Budvar aréně čtvrtečním zápasem proti Finsku (18:00), v sobotu nastoupí národní tým proti Švédsku a v neděli zakončí vystoupení na turnaji duelem se Švýcary. Obě víkendová utkání začnou shodně v 16 hodin.
