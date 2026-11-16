Šest zápasů, šest porážek. Nic moc bilance nového španělského trenéra Santiho Denii u české fotbalové reprezentace. Ovšem polehčující okolností je určitě fakt, že jeho rodící se celek sestřelily v elitní skupině Ligy národů skutečně elitní soupeři Španělsko, Anglie a Chorvatsko. Takže – houby zle? Leda že by to bylo jinak...
Bývalá hvězda tuzemské reprezentace Karel Poborský, nyní televizní expert na ČT sport po neslaném, nemastném a skutečně dost marném nedělním výkonu Deniova výběru v Osijeku (0:2 s Chorvaty) konstatoval: „Pořád zkoušíme sestavu. Byl to nejhorší výkon pod Deniou. Už to dávno mělo vypadat jinak.“
Myslím si, že má recht. I když Poborského bývalý kolega na hřišti a nyní i ve studiu, Zdeněk Zlámal, si myslí, že jsme na dobré cestě. K tomu se připojil i manažer reprezentací a majitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa roku 2003 Pavel Nedvěd: „Věříme té cestě.“
No, tak dáme na knihu knih, v níž se praví: ‚Věř a víra tvá tě uzdraví‘. Tak věřme, že citát z bible jde aplikovat i na český fotbal a léčba Deniou bude fungovat, když už reprezentanti hovoří o pozitivní změně a náladě v týmu.
Ovšem počáteční optimismus po Deniově nástupu do funkce přece jen dostává trhliny. Už proto, že místo aby poslední dva výkony gradovaly, nepřesvědčily. Dokonce to vypadá, že se potvrzují slova, která po prvních zápasech pod Deniou vyřkl bývalý reprezentant Vladimír Šmicer, že nemáme kádr na to, abychom hráli fotbal, který Španěl hrát chce.
Na tohle téma zauvažoval v přímém přenosu z Chorvatska i další televizní expert a bývalý fotbalista Luděk Zelenka. Ten se také zamyslel nad zatímním přínosem Denii a klady viděl zatím skromné v tom, že dal šanci mladým klukům, jako jsou Hopi a Kabongo.
I Nedvěd hovořil o dvanácti nováčcích, kteří dostali šanci nahlédnout do reprezentace pod novým koučem.
Když si to shrneme, pozitiv zatím není tolik, jak se nejspíš očekávalo. A ani hledání nových tváří pro národní celek zatím nevypadá tak nadšeně, jak se zdálo po debutech Slámy či Hopiho.
Protože kde nic není, ani smrt nebere. A tak se dá jen doufat, že se vrátí zdraví i forma Šulcovi a že Schick změní názor na reprezentaci, což při vyhlášení Fotbalisty roku připustil, a vrátí se, protože jeho kanon by český výběr moc potřeboval.
Všichni experti se shodli na tom, že Deniova pozice ani po šesti porážkách, v nichž jsme dostali čtrnáct gólů a sami dali jen tři, je stále pevná. Ovšem doba hájení brzy skončí, protože teď už půjde do tuhého, neboť se blíží kvalifikace pro EURO 2028 a tu Deniova parta načala tím, že v Lize národů nevyužila šanci na výhodné místo v prvním koši pro losování.
Tak budeme věřit ve světlou budoucnost českého fotbalu pod španělským vedením.