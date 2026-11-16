Týmu věřím víc než kdy dřív. Hráli jsme s elitou, hodnotí Denia

Santi Denia zakončil první etapu svého působení u české reprezentace, kterou v elitní skupině Ligy národů zakončil s bilancí nula bodů a šesti porážek. Situaci ale bere pozitivně. Svému týmu, který se pral s elitními soupeři, prý věří víc než kdy jindy. Pochválil také reprezentační nováčky.
Národní tým v Osijeku krátce před koncem srovnal zásluhou Adama Hložka, favorit ale za chvíli opět strhl vedení na svou stranu. „Je jasné, že v zápasech jako tento vás přijdou chyby velmi draho. Neměli bychom hned v první minutě dovolit rychlý protiútok. Tým pak se snažil dál hrát. Podařilo se nám vyrovnat, ale pak nás další drobná chyba opět stála výsledek. Samozřejmě bychom rádi bodovali, byli jsme blízko prvnímu bodu,“ podotkl Denia.
Mužstvo pod ním prohrálo všech šest dosavadních zápasů, v konkurenci mistrů světa a Evropy ze Španělska, Anglie a Chorvatska bodovat nedokázalo. „Je to těžké, máme šest proher za sebou, ale věřím tomuto projektu. Věřím tomu víc než kdy jindy. Věděli jsme, že nás čekají těžké zápasy proti nejlepším týmům světa. Tohle je prostě elitní úroveň. Jsem hrdý na tým a na hráče, na jejich zaujetí, přístup a úsilí,“ podotkl Denia.
Je přesvědčen, že jeho svěřenci zkušenosti zúročí v budoucnu. Čeká je kvalifikace mistrovství Evropy, po porážce v Chorvatsku mají jisté, že v prosinci při losu budou v druhém výkonnostním koši. „Pro tým to bylo (v elitní skupině Ligy národů) opravdu nesmírně náročné. Ale zároveň jsme to brali jako příležitost k růstu, co se týče úrovně mužstva,“ prohlásil Denia.
„Dnes se totiž znovu ukázalo, že na této úrovni proti těm nejlepším týmům světa jako Španělsko, Anglie či Chorvatsko stačí udělat sebemenší chybu a přijde trest. Je to tedy lekce pro tým, realizační tým i svaz. Tohle je ta nejvyšší úroveň a my se musíme dál zlepšovat. Pro všechny jsou to zkušenosti,“ uvedl rodák z Albacete.
Během podzimu a úvodních dvou srazů vyzkoušel řadu nováčků a neokoukaných tváří. V základní sestavě v Osijeku dostal šanci teprve osmnáctiletý talent z Teplic Idris Hopi, na druhém křídle pak Christophe Kabongo. „Měli jsme zase několik změn, nové tváře. Jsem hrdý na nové hráče – (David) Kozel, Hopi, (Kryštof) Daněk, (Filip) Prebsl. Jsem spokojený s výkony Hopiho i Kabonga,“ řekl Denia.
„V průběhu dvou reprezentačních srazů jsme vyzkoušeli skoro 40 hráčů. Byli jsme druhý nejmladší tým v elitních skupinách národů Ligy národů. Je to důležitá zkušenost pro mladé hráče. Nepochybuju o naší cestě, stejně jako hráči,“ doplnil.