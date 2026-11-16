Pohledem statistik: Chorvati byli napřed, Češi chybovali, vyčníval Hložek

Čeští fotbalisté prohráli i poslední zápas v Lize národů. Podle statistik byli jejich chorvatští soupeři lepší ve všech statistických ukazatelích. V českém týmu se vyjímal pouze Adam Hložek, který vstřelil jediný gól týmu Santiho Denii.
Čeští fotbalisté zakončili své působení mezi elitou Ligy národů. Proti Chorvatsku měli podple papírových předpokladů mít nejvíce šancí, nakonec ale v Osijeku neuspěli a prohráli 1:2. Pohled do statistik mluví jasně – Chorvati vyslali více střel (21:8) a více z nich šlo na bránu (8:1), měli více doteků s míčem v pokutovém území soupeře (41:16) a vedli také v držení míče (60 % : 40 %) či počtu přihrávek (6:33:424).
Chorvatský tým vedený na hřišti jednačtyřicetiletým Lukou Modričem byl na hřišti ve všem napřed, nejen kvůli tomu, že vedl už od druhé minuty 1:0. Tempo zápasu ukazuje i tento graf.
Za český tým hodnotil utkání mimo jiné obránce Vladimír Coufal, který mluvil o nedostatečné sehranosti reprezentace, která pod Santim Deniou často mění složení. S tím ve studiu ČT sport souhlasil Karel Poborský. „Dneska už jsem čekal větší kompaktnost, že už to bude mít nějakou tvář. Ale i s těmi nováčky to tam těžko očekávat. Myslel jsem si, že už půjdeme po výsledku, ale je to pořád jen hledání sestavy. Za mě už to mělo dávno vypadat jinak,“ řekl zklamaně.
Do výběru naskočil například mladý hráč Teplic Idris Hopi, který znovu předvedl několik pokusů o průnik, nebyl však tak viditelný jako proti Španělsku. Hvězdou Deniova týmu zůstává naopak Adam Hložek, který také v 84. minutě vstřelil jediný český gól. Postaral se také o rovnou polovinu českých střel v zápase.
Poté však přišla další chyba v obraně, která český tým stála remízu. „Podali jsme nesourodý výkon a dopředu toho předvedli velmi málo. Měli jsme problémy i dozadu. Remíza by byla nezasloužená, takhle je asi dobře, že si zhodnotíme, že naše skupina byla nad naše síly a že s takovými týmy se měřit nemůžeme,“ hodnotil někdejší útočník Luděk Zelenka.
Výsledkem je tak porážka 1:2 a nyní již opravdu rekordní série českých porážek – Češi prohráli posledních sedm utkání (kromě Ligy národů i porážka s Mexikem na mistrovství světa) a překonali dosud nejhorší šňůru z let 1947 a 1948.
Nejdelší série porážek české a čs. fotbalové reprezentace
Nejdelší série porážek české a čs. fotbalové reprezentace
7 zápasů – červen 2026 až listopad 2026
6 zápasů – prosinec 1947 až srpen 1948
5 zápasů – červen 1972 až březen 1973