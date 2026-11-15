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ŽIVĚLiga národů: Chorvatsko – Česko


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
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ŽIVĚ: Chorvatsko – Česko
Zdroj: ČT sport

O první body pod kuratelou španělského kouče Santiho Denii hrají čeští fotbalisté v závěrečném utkání Ligy národů proti Chorvatsku. K posunu na třetí příčku ve skupině A3 před svého dnešního soupeře potřebují Češi zvítězit, v případě remízy mohou mít naději na účast v baráži i z posledního místa. Utkání Chorvatsko – Česko sledujte v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus.

Základní sestava českých fotbalistů na utkání Ligy národů v Chorvatsku:

Kinský – Coufal, Zima, Vlček, Sláma – Červ, Král – Hopi, M. Sadílek, Kabongo – Hložek.

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