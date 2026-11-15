O první body pod kuratelou španělského kouče Santiho Denii hrají čeští fotbalisté v závěrečném utkání Ligy národů proti Chorvatsku. K posunu na třetí příčku ve skupině A3 před svého dnešního soupeře potřebují Češi zvítězit, v případě remízy mohou mít naději na účast v baráži i z posledního místa. Utkání Chorvatsko – Česko sledujte v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus.
Základní sestava českých fotbalistů na utkání Ligy národů v Chorvatsku:
Základní sestava českých fotbalistů na utkání Ligy národů v Chorvatsku:
Kinský – Coufal, Zima, Vlček, Sláma – Červ, Král – Hopi, M. Sadílek, Kabongo – Hložek.