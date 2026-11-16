Fotbal
Podívejte se na sestřihy a ohlasy
1. liga fotbalistek2. ligaSestřihy Ligy národůSestřihy MS
Fotbal

Nejslabší výkon pod Deniou, hodnotil porážku s Chorvatskem Poborský


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Podle bývalého reprezentanta a experta ČT sport Karla Poborského podali čeští fotbalisté v Chorvatsku nejslabší výkon pod vedením trenéra Santiho Denii. Po šesté prohře (1:2) ze šesti zápasů se vystoupení národního týmu v elitní skupině Ligy národů musí hodnotit negativně, uvedl Poborský v pozápasovém studiu. Vicemistr Evropy z roku 1996 a držitel bronzu z Eura 2004 čekal v této fázi od reprezentace větší kompaktnost.

Nahrávám video
Sestřih utkání Chorvatsko – Česko
Zdroj: ČT sport

Národní tým prohrál všechny zápasy pod vedením španělského kouče Denii a prodloužil rekordní sérii porážek na sedm utkání. Delší výsledkovou krizi nezažila reprezentace ani v samostatné historii, ani v éře Československa. „V Chorvatsku za mě asi nejslabší výkon pod Deniou. Šest zápasů, šest proher. Musíme to hodnotit negativně. Jedna střela na bránu, sice z ní byl gól, ale jen jedna vlastně za dva poslední zápasy. Moc pozitiv jsem tam neviděl,“ řekl Poborský.

Ve skupině se Španělskem a Anglií mělo být Chorvatsko nejpřijatelnějším soupeřem. „Dneska už jsem čekal větší kompaktnost, že už to bude mít nějakou tvář. Ale i s těmi nováčky to tam těžko očekávat. Myslel jsem si, že už půjdeme po výsledku, ale je to pořád jen hledání sestavy. Za mě už to mělo dávno vypadat jinak,“ řekl zklamaně bývalý křídelník.

Nahrávám video
Ohlasy českých fotbalistů po utkání s Chorvatskem
Zdroj: ČT sport

Češi mají po porážce v Osijeku jistotu, že sestoupí z první divize Ligy národů. „Podali jsme nesourodý výkon a dopředu toho předvedli velmi málo. Měli jsme problémy i dozadu. Remíza by byla nezasloužená, takhle je asi dobře, že si zhodnotíme, že naše skupina byla nad naše síly a že s takovými týmy se měřit nemůžeme,“ řekl někdejší útočník Luděk Zelenka.

„Berme sestup jako realitu, není třeba nic dodávat,“ uvedl Poborský. „Nezasloužili jsme si nic než sestup, já jsem ho i očekával,“ řekl bývalý brankář Zdeněk Zlámal.

Nahrávám video
Elektronická tužka: Chabé bránění českého týmu proti Chorvatsku
Zdroj: ČT sport

Experti sice oceňují, že po nedobré atmosféře během letního mistrovství světa se nastavení týmu viditelně zlepšilo, kromě zařazení mladých hráčů a nováčků však další pozitiva hledají jen těžko. „Nároďák se úplně změnil, je vlastně na začátku. Bude hodně záležet na Deniovi, aby našel rovnováhu, jak se dostat k bodům, protože španělský fotbal nejsme a nikdy nebudeme schopní hrát,“ uvedl Poborský.

„Otázka je, co trenér po hráčích chce. První čtyři zápasy byla znát jistá tiki-taka, rozehrávka od obránců. Líbilo se nám to, ale poslední dva zápasy už to tam nevidím. Čekali jsme, že dneska nebudeme zkoušet, že už tam bude něco vidět. Zatím nám to tedy týmově vůbec nehraje,“ dodal.

Čtěte také

SESTŘIHŠpanělé po 43 zápasech okusili pachuť porážky, v Lize národů nestačili na Anglii

Španělé po 43 zápasech okusili pachuť porážky, v Lize národů nestačili na Anglii

Další Deniova porážka, Češi padli na závěr Ligy národů v Chorvatsku

Další Deniova porážka, Češi padli na závěr Ligy národů v Chorvatsku
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.