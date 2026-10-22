Sparta míří do Pirea, Plzeň chce první body a Jablonec přivítá hlavního favorita

Ve 3. kole Evropské ligy se od 21:00 Sparta představí na hřišti dosud stoprocentního Olympiakosu Pireus a Plzeň doma přivítá Levski Sofia. Od 18:45 se ve 2. kole Konferenční ligy utká doma Jablonec s největším favoritem soutěže Brightonem.
Sparta se v souboji historicky nejúspěšnějších mužstev svých zemí pokusí napravit dojem z nepovedeného týdne
Sparta se s Olympiakosem potká poprvé. Favorizovaný řecký celek je v soutěži stoprocentní, navíc vyhrál pět soutěžních zápasů po sobě. Pražané mají na kontě čtyři body, do utkání ale půjdou po výsledkově nepodařeném týdnu, kdy se dvěma velkými outsidery jen remizovali. K tomu se pokusí zlomit neúspěšnou sérii českých týmů v Řecku.
Olympiakos v úvodních dvou kolech ligové fáze EL zdolal doma Bialystok 2:1, následně vyhrál v Marseille 1:0 a je jedním z 10 stoprocentních týmů. Sparta načala soutěž vítězstvím 4:1 na hřišti Araratu-Armenia.
I díky tomu do minulého týdne vstupovala s pěti soutěžními výhrami v řadě. Úspěšnou sérii málem prodloužila, jenže ve čtvrtečním domácím duelu EL proti Lilleströmu přišla v závěrečném nastavení o vedení a s nováčkem norské ligy hrála pouze 1:1. Náladu si nespravila ani v domácí soutěži, protože na hřišti trápícího se Baníku remizovala v neděli bez branek. S odstupem osmi bodů na vedoucího obhájce titulu Slavii je až pátá.
Olympiakos je papírovým favoritem, hlavní fázi pohárů hraje 16. sezonu v řadě. Jako dosud jediný řecký tým ovládl některou ze soutěží UEFA, v ročníku 2023/24 triumfoval v Konferenční lize. I na domácí scéně je nejúspěšnější, celkem vybojoval 48 titulů, zatímco Sparta 38. V uplynulém ročníku skončila mužstva druhá a po neúspěšné kvalifikaci v Lize mistrů přešla do druhé pohárové soutěže.
K utkání neodletí kvůli zranění stoper Adam Ševínský a křídelník John Mercado. S týmem je naopak francouzský bek Loic Mbe Soh, jenž poslední tři soutěžní zápasy zmeškal vinou zdravotních problémů.
Předpokládané sestavy v utkání Olympiakos – Sparta
Předpokládané sestavy v utkání Olympiakos – Sparta
Olympiakos: Ortega – Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi – Puerta, Hezze – Jota Silva, Chiquinho, Martins – Jaremčuk.
Sparta: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek, Macek, Vydra – Jurásek, Alcócer – Brunes.
Absence: Kaabí, Yazici (oba nejsou na soupisce + zranění), Clayton, Mouandilmadji, Popovič, Roca, Scipioni (všichni nejsou na soupisce), Bailey, Fortounis (oba nejistý start) – Cobbaut, Kofod, Penxa, Uchenna (všichni zranění + nejsou na soupisce), Grimaldo, Karabec, Mercado, Ryneš, Ševínský (všichni zranění), Mbe Soh (nejistý start).
Plzeň usiluje o první body v Evropské lize a potřebuje vyhrát
Západočeši se po úvodních dvou porážkách pokusí získat první body do tabulky a oživit naději na postup do vyřazovacích bojů. Viktoria je favoritem, bulharský mistr ale prožívá povedený vstup do sezony. Soupeři se v pohárech utkají rovněž poprvé, a pokud chce Viktoria pomýšlet na postup do vyřazovacích bojů, kam se kvalifikuje 24 z 36 účastníků, potřebuje nutně zvítězit. Kouč Radoslav Kováč plánuje tři změny v základní sestavě a věří, že tým potvrdí zlepšení po reprezentační pauze.
Plzeň na úvod hlavní fáze podlehla doma belgickému Unionu Saint-Gilloise 0:3 a před týdnem prohrála 1:2 v Budapešti s Ferencvárosem. V předchozí sezoně přitom celou ligovou částí soutěže prošla bez porážky, v minulých dvou sezonách postoupila v Evropské lize do vyřazovací fáze.
Levski prožívá jedno z nejlepších období za poslední dobu. Na jaře po 17 letech vyhrál bulharskou ligu a domácí soutěž vede i v nynější sezoně. V létě celek ze Sofie přešel v kvalifikaci Ligy mistrů přes tři soupeře a ztroskotal až v závěrečném 4. předkole na AEK Athény. Na úvod hlavní fáze Evropské ligy podlehl Salcburku 0:1, před týdnem nečekaně remizoval 1:1 v Nijmegenu.
Zatímco bulharský mistr navázal na povedenou minulou sezonu, Plzni se vstup do nového ročníku nevydařil a už na konci srpna sáhla k trenérské změně, kdy Kováč nahradil Martina Hyského. V neděli Viktoria zvítězila v těžkém utkání v Jablonci 3:2, v lize podruhé za sebou vyhrála a z devátého místa tabulky ztrácí už jen čtyři body na druhou příčku.
Předpokládané sestavy v utkání Plzeň – Levski
Předpokládané sestavy v utkání Plzeň – Levski
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Dweh – Memič, Červ, Hrošovský, Souaré – Panoš, Višinský – Kabongo.
Levski: Vucov – Aldair, Dimitrov, Makoun, Maicon – Grujič, Múbarík – Oko-Flex, Serginho, Everton Bala – Reinaldo.
Absence: Adu (rozhodnutí trenéra), Jemelka (rekonvalescence + není na soupisce), Tvrdoň (není na soupisce), Paluska, Sojka (oba nejistý start) – Mitkov, Trdin (oba zranění), Kirilov (zranění + není na soupisce), Christov, Kamdem, Sangaré (všichni nejsou na soupisce), Búras (nejistý start).
Jablonec přivítá hlavního favorita Konferenční ligy
Fotbalisty Jablonce čeká ve 2. kole Konferenční ligy souboj s dalším z favoritů soutěže. Po úvodní porážce ve Freiburgu přivítají doma Brighton – největšího aspiranta na zisk trofeje. Jablonecký stadion nesplňuje parametry pro evropské soutěže a hrát se na něm může jen díky výjimce od UEFA.
Jablonec před týdnem prohrál ve Freiburgu 2:3 a následně v neděli v lize podlehl doma stejným výsledkem Plzni. Trenér Luboš Kozel se navzdory náročnému programu nechce vymlouvat na únavu. Severočeši budou spoléhat na domácí prostředí, kde v evropských pohárech sedmkrát po sobě neprohráli. V letošních předkolech tam zvítězili ve všech třech duelech, navíc pokaždé s čistým kontem. V cestě jim ale bude stát další rozjetý soupeř.
Brighton je na třetím místě Premier League, mimo jiné porazil doma 3:0 obhájce titulu Arsenal. V soutěži má nejlepší ofenzivu (23 gólů) i defenzivu (pět inkasovaných branek, shodně s Arsenalem). Svěřenci trenéra Fabiana Hürzelera v neděli deklasovali na svém hřišti 5:0 Crystal Palace a zaznamenali šestý soutěžní triumf v řadě. V úvodním kole Konferenční ligy si doma poradili 4:0 se Žalgirisem Kaunas, přestože německý kouč výrazně obměnil obvyklou základní sestavu. Stejný tah se od něj dá očekávat i v Jablonci, kde Brighton zahájí náročnou sérii pěti venkovních zápasů.
Předpokládané sestavy v utkání Jablonec – Brighton
Předpokládané sestavy v utkání Jablonec – Brighton
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Růsek.
Brighton: Verbruggen – Costinha, Dunk, Svoboda, De Cuyper – Ayari, Hinshelwood – O'Riley, Yalcouyé, Osman – Rutter.
Absence: Jawo (nejistý start), Suchan (zranění), Milla (zranění + není na soupisce), Ahl, Horák, Innocenti, Kukučka, Sobol, Vecheta (všichni nejsou na soupisce) – Azeez, Ferguson, Struijk (všichni zranění), Minteh, Mitoma, Tzimas, Wieffer (všichni zranění + nejsou na soupisce).
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