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Fotbal

Proti Olympiakosu Spartě nepomohou Ševínský ani Mercado, k týmu se vrací Mbe Soh


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

S fotbalisty Sparty nemíří ke čtvrtečnímu utkání 3. kola Evropské ligy na hřišti Olympiakosu Pireus stoper Adam Ševínský a křídelník John Mercado. Oba mají blíže nespecifikované zranění. S týmem je naopak francouzský bek Loic Mbe Soh, jenž poslední tři soutěžní zápasy zmeškal vinou zdravotních problémů.

Ševínský minulý týden vedl Spartu jako kapitán v duelu Evropské ligy s nováčkem norské ligy Lilleströmem, v nedělním zápase nejvyšší soutěže v Ostravě už ale chyběl. Reprezentant do 21 let kvůli červené kartě v srpnové kvalifikaci Ligy mistrů v Lyonu zmeškal úvodní zářijový zápas ligové fáze EL v Jerevanu proti Araratu-Armenia. Nyní přijde i o druhý venkovní souboj v hlavní fázi druhé pohárové soutěže.

O dva roky starší Mercado ještě v neděli odehrál celý zápas, v Pireu ale ekvádorský reprezentant Spartě nepomůže. Neletí ani jiný Jihoameričan Peruánec Joao Grimaldo.

Pětadvacetiletý Mbe Soh přišel do Sparty na konci srpna, za letenský tým zatím stihl šest soutěžních utkání. Ve všech nastoupil v základní sestavě, po dlouhé reprezentační pauze ale mužstvu dánského trenéra Briana Priskeho chyběl.

Dlouhodobě mimo hru jsou zranění Magnus Kofod, Ondřej Penxa a Emannuel Uchenna, kteří ani nejsou na soupisce pro EL. Zdravotní potíže vyřadily na čas ze hry i kapitána Adama Karabce a Matěje Ryneše.

Pražané mají po dvou zápasech EL čtyři body, naopak Olympiakos je jedním z 10 stoprocentních mužstev.

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