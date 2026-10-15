Sparta v Evropské lize přišla o výhru v nastaveném čase

Druhé vítězství měli blízko fotbalisté Sparty v ligové fázi Evropské ligy, ale nakonec mají jen bod. Po triumfu v Arménii nad Araratem sahali po třech bodech i v Praze na Letné proti norskému Lillströmu, vedli 1:0, ale hosté dokázali v nastaveném čase vyrovnat na konečných 1:1.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho nezvítězili po sérii pěti soutěžních výher a po prvních dvou kolech soutěže mají na kontě čtyři body. Za týden se představí na stadionu Olympiakosu Pireus. Naopak Lilleström si připsal první bod po úvodním nezdaru 1:2 s druholigovým portugalským týmem Torreense.
Priske udělal oproti nedělnímu vítěznému duelu s Pardubicemi pět změn v sestavě. Na hrotu útoku opět nastoupil někdejší hráč Lilleströmu Brunes. V zahajovací jedenáctce Pražanů nechyběli ani jeho krajané Guddal a Mannsverk.
V šesté minutě se brankář hostů Dahlberg pokusil prokličkovat mezi sparťany, o míč přišel a po Suchomelově střele ho zastoupil stoper Kristiansen. V 24. minutě nadějný brejk domácích vyřešil Singhateh jen střelou do Dahlbergovy náruče. Stejně dopadla i hlavička stopera Guddala.
V závěru úvodního dějství gólman Surovčík pokryl přízemní pokus Ibrahimaje. Emoce rozvířil slovinský rozhodčí Matoša, který ukončil první poločas přesně ve chvíli, kdy se před hráči Sparty otevřel volný prostor na jejich útočné polovině. Dnešního kapitána Ševínského přiběhl odstavit od diskuse s hlavním sudím Priske.
V 56. minutě Letenští udeřili. Jejich rychlý brejk Brunes vyřešil nahrávkou na Alcócera, který o přestávce nahradil Singateha, a kostarický křídelník střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. V dresu Sparty zaznamenal od letního příchodu pátou soutěžní trefu.
Brunes ve druhém utkání po sobě asistoval, sérii bez gólu ale historicky nejdražší posila letenského týmu natáhla na 12 soutěžních zápasů. V 75. minutě vypálil Brunes pohotově z otočky, ale Dahlberg vyrazil balon na roh. Na opačné straně Ševínský zblokoval tvrdou ránu Ibrahimaje.
Hosté nakonec po akci dvou střídajících hráčů vyrovnali. V úvodní minutě z pěti nastavených Guddal podklouzl, k míči se dostal Nordh, jenž ho poslal Olsenovi a norský útočník pohotově nedal Surovčíkovi šanci.
Dánský kouč Sparty Brian Priske přiznal, že byl zklamaný z výsledku a ze hry, kterou jeho tým předvedl v posledních deseti minutách. „Nechali jsme hru příliš otevřenou, nekontrolovali jsme míč, přechody a dali jsme jim příležitost k vyrovnání a zisku bodu,“ litoval. A k dotazu na počet změn v sestavě řekl: „Nevím, jestli pět změn v sestavě bylo hodně. Myslím si, že jsme je v první půli několikrát ohrozili, ale chyběla nám finální přihrávka ve vápně.“
Sparta Praha – Lilleström SK 1:1 (0:0)
Sparta Praha – Lilleström SK 1:1 (0:0)
Branky: 56. Alcócer – 90.+1 Olsen. Rozhodčí: Matoša – Žunič, Kasapovič – Sagrkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Suchomel, Singhateh, Macek – Nyheim. Diváci: 17 024.
Sparta: Surovčík – Suchomel (61. Hoever), Ševínský, Guddal, Vitályos – Mannsverk (61. Macek) – Jurásek (61. Mercado), Irving (85. Eneme), Sochůrek, Singhateh (46. Alcócer) – Brunes. Trenér: Priske.
Lilleström: Dahlberg – Ranger, Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil (73. Elkaer) – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim (70. Melland) – Bassi (65. Kitolano), Gulbrandsen (65. Olsen), Vá (73. Nordh). Trenér: Ödegaard.