Ani dva góly Jablonci ve Freiburgu nestačily

Překvapení se nekonalo. Fotbalisté Jablonce vstoupili do ligové fáze Konferenční ligy porážkou na stadionu bundesligového Freiburgu. Ten potvrdil roli favorita, ale přes převahu to neměl snadné, a vyhrál nakonec jen o gól 3:2. „S výsledkem samozřejmě nemohu být spokojený, ale byla to porážka se ctí. Cením si toho, že průběh nebyl jednostranný,“ řekl po zápase trenér Luboš Kozel s tím, že druhý a třetí gól jeho celek inkasoval zbytečně.
Jablonec se představil v hlavní fázi některého z pohárů po pěti letech, na hřišti finalisty posledního ročníku Evropské ligy se ale trenér Kozel musel obejít bez zraněné ofenzivní opory Jawa. Na hrotu útoku dostal šanci Růsek. Domácí kouč Schuster výrazně obměnil obvyklou základní sestavu, oproti nedělnímu ligovému duelu se Schalke v ní udělal celkem sedm změn.
I v kombinovaném složení Freiburg od úvodního hvizdu potvrzoval roli velkého favorita. V sedmé minutě se Iriého střela otřela o břevno a o chvíli později Kübler hlavičkou už naplno rozezněl horní brankovou konstrukci. Domácí tlak vyústil v první gól po čtvrthodině, kdy Grifo z přímého kopu těsně za vápnem trefil přesně horní roh brány. Hanuš na míč nedosáhl, přestože mířil vedle zdi na jeho stranu.
Střelec branky v 27. minutě našel centrem před bránou Küblera, ten ve stoprocentní šanci minul. A tak z jediné střely v úvodním dějství udeřil Jablonec. Po Slámově centru se dostal k voleji Růsek a s přispěním bránícího Gintera poslal míč do protipohybu gólmana. UEFA nejprve označila gól za vlastní, po utkání ho ale přiřkla sedmadvacetiletému útočníkovi.
Po vyrovnávací brance se český celek dostal pod ještě větší tlak a obraz hry se příliš nezměnil ani po přestávce. Ve 49. minutě Hanuš zneškodnil Ginterovu šanci a vzápětí vytáhl i Eggesteinovu ránu zpoza pokutového území.
Z následného rohu se míč odrazil směrem na bránu od Pavloviče, a i když ho Sláma ještě stihl odkopnout a sudí následně odpískal útočný faul na Hanuše, videorozhodčí odhalil, že míč byl celým objemem za čárou a jablonecký gólman nebyl nedovoleně atakován. Většina z 28 tisíc diváků na tribunách tak podruhé v utkání mohla slavit.
V 65. minutě se navíc dočkali domácí i ze hry, Eggestein výstavní ranou z halfvoleje nedal Hanušovi šanci. V 73. minutě zahrozili i Severočeši, po signálu ze standardní situace měl na kopačce gól Nebyla, míč mu ale zůstal pod nohou.
Domácí polevili a Jablonci se podařilo závěr zdramatizovat. Po Chramostově centru zakončil souhru střídajících hráčů Kuol, ve zbývajících dvou minutách už se ale hosté ke střele nedostali.
Freiburg třináctou domácí výhrou v pohárech v řadě stylově oslavil Schusterův 100. zápas v roli hlavního kouče. Německý celek je v nové sezoně stále bez soutěžní porážky. Jablonec venku prohrál čtvrtý z posledních pěti evropských duelů.
Ve druhém ze šesti kol ligové fáze Severočeši přivítají už za týden dalšího z favoritů soutěže Brighton, který si dnes poradil 4:0 se Žalgirisem Kaunas. Ze společné tabulky 36 týmů projde do vyřazovací fáze 24 mužstev, nejlepších osm postoupí přímo do osmifinále.
SC Freiburg – FK Jablonec 3:2 (1:1)
SC Freiburg – FK Jablonec 3:2 (1:1)
Branky: 15. Grifo, 56. vlastní Pavlovič, 65. Eggestein – 28. Růsek, 90.+3 Kuol. Rozhodčí: Malcevs – Svipsts, Ševčenko (všichni Lot.) – Zebec (video, Chorv.). ŽK: Osterhage – Tekijaški, Okeke, Hollý. Diváci: 28 100.
Freiburg: Backhaus – Kübler (79. Treu), Ginter, Rosenfelder (71. Lienhart), Günter (59. Makengo) – Eggestein, Osterhage – Irié (71. Goto), Suzuki, Grifo – Höler (59. Matanovič). Trenér: Schuster.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (66. Nebyla), Sedláček (76. Souček) – Čanturišvili, Alioum (66. Kuol), Polidar (84. Chramosta) – Růsek (76. Hollý). Trenér: Kozel.