Plzeň v Budapešti s Ferencvárosem doplatila na chyby

Dvěma góly ve druhém poločase rozhodli fotbalisté Ferencvárose Budapešť zápas 2. kola ligové fáze Evropské ligy s Viktorií Plzeň. Český celek, který jel do maďarské metropole s velkými nadějemi, dokázal v závěru už jen snížit gólem Višinského, a po dvou zápasech je v tabulce stále bez bodu. „Děláme chyby, dáváme si góly sami, je to hrozně zbytečné. V Evropě je to podobné jak v české lize, nesmíte dostat první gól. Máme standardku, pak uděláme chybu a dostaneme první gól, který nakonec zápas rozhodl. Dali jsme kontaktní gól, bohužel pozdě,“ konstatoval trenér Radoslav Kováč.
Viktoria nevyhrála ani třetí zápas v Budapešti za poslední rok a půl. Vloni v září v úvodním kole hlavní fáze remizovala na stadionu Ferencvárose 1:1, předtím v únoru v maďarské metropoli utrpěla porážku 0:1, po domácím vítězství 3:0 ale nakonec dvojutkání vyřazovací části otočila. Západočeši potvrdili, že se jim v úvodu sezony nedaří, prohráli čtvrtý z posledních pěti soutěžních duelů. V dalším kole nastoupí již za týden doma proti Levski Sofia.
Trenér Viktorie Kováč udělal jedinou změnu v základní sestavě oproti víkendovému ligovému utkání s Mladou Boleslaví, které jeho svěřenci vyhráli 3:0. Na kraj obrany se vrátil Doski místo Pališčáka. Mezi tyčemi zůstal Ťapaj, přestože brankářská jednička Wiegele už byl po nemoci k dispozici.
Poprvé po letním příchodu ze Sparty dostal v základní sestavě Ferencvárose šanci Birmančevič, nejlepší hráč české ligy za sezonu 2023/24. V zahajovací jedenáctce nechyběl brazilský obránce Cadu, bývalá opora Viktorie.
Plzeňský Memič tentokrát začal nezvykle na levé straně zálohy, i tak měl první větší možnost zápasu. V 11. minutě napřáhl zpoza vápna a tvrdou ranou pod břevno protáhl gólmana Radnótiho, který dostal přednost před jedničkou Dibuszem.
Ferencváros v první půli častěji držel míč. Hodně vidět byl Birmančevič, jenž se v 16. minutě ocitl ve výborné pozici ve vápně, slabým pokusem ale Ťapaje nepřekonal. Poté vypálil o kousek nad záložník Nagy.
Do druhé půle Západočeši vstoupili aktivněji, ve 49. minutě ale ztratili na polovině míč a Ferencváros z rychlé protiakce otevřel skóre. Birmančevič přiťukl do šance Zachariassenovi a ten přízemní střelou na zadní tyč překonal Ťapaje.
Odpovědět mohl Kabongo, hlavičkoval ale jen nepříliš důrazně do brankáře. Trenér Kováč v 64. minutě hned trojnásobně vystřídal a hru svých svěřenců oživil, vyloženou šanci na vyrovnání to ale nepřineslo.
V 77. minutě fauloval ve vápně Dweh Birmančeviče, asistent sudího signalizoval ofsajd, videorozhodčí ale odhalil, že o postavení mimo hru nešlo. Domácí tak dostali k dispozici penaltu, kterou střelou do středu branky v 81. minutě proměnil Zachariassen. Norský záložník navázal na gól a asistenci z úvodního kola vyřazovací fáze při vítězství 3:1 v Glasgow nad Celticem.
Hosté ještě dokázali závěr zdramatizovat. Roh na přední tyči prodloužil Dweh a střídající Višinský v 90. minutě zblízka pohodlně snížil. Srovnat ale už Západočeši nedokázali. Aktuálně až jedenáctý celek nejvyšší soutěže v minulé sezoně jako jediný zvládl celou ligovou fázi Evropské ligy bez porážky, letos ale v úvodních dvou kolech vyšel naprázdno. Ferencváros neprohrál ani osmé domácí utkání v pohárech s českými soupeři.
Ferencváros Budapešť – Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Ferencváros Budapešť – Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Branky: 49. a 81. z pen. Zachariassen – 90. Višinský. Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz – Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Osváth, Raemaekers, Maiga – Červ, Kováč (trenér). Diváci: 16 686.
Ferencváros: Radnóti – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – A. Nagy, Corbu (90.+1 Levi) – Dele (84. Maiga), Zachariassen (90.+1 Madarász), Birmančevič (84. O'Dowda) – Lisztes (64. Arzani). Trenér: Borbély.
Plzeň: Ťapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doski – Pirgič, Hrošovský (64. Červ) – Sojka (78. Lawal), Panoš (64. Ladra), Memič (78. Višinský) – Kabongo (64. Faal). Trenér: Kováč.