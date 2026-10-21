Kováč chystá tři změny a chce proti Levski urvat vítězství za každou cenu

Radoslav Kováč plánuje ve čtvrtečním utkání třetího kola Evropské ligy proti Levski Sofia udělat tři změny v základní sestavě oproti poslednímu zápasu. Šestačtyřicetiletý trenér fotbalistů Plzně věří, že jeho tým potvrdí herní i výsledkové zlepšení po reprezentační pauze a připíše si první body do tabulky soutěže.
Viktoria musí zvládnout náročný program, čeká ji druhý pohárový týden po sobě a příští středu navíc nastoupí v domácím MOL Cupu. Kováč tak má dilema, zda ustálit základní sestavu z posledních zápasů, nebo nechat některé nejvytíženější hráče odpočinout.
„Je to strašně těžké i pro nás. Hodně se bavíme s hráči, jak se cítí. Máme k dispozici všechny informace, co se týče regenerace. Ať je to únava, bereme krev, všechny tyhle věci bereme v potaz. Každý hráč chce Evropskou ligu hrát, musíme udělat rozhodnutí sami. Samozřejmě musíme síly rozložit, takže nějaká změna bude. Nebude to úplně extra velké, budou tři změny,“ přiblížil Kováč na tiskové konferenci.
„Řešíme i minutáž hráčů. Některé klíčové hráče potřebujete i při standardkách, které kopou. Změn je hodně, pomaličku přicházejí určité součinnosti a automatismy. Nechceme úplně všechno rozbít. Je potřeba to vždy trefit tak, aby to bylo dobře rozložené. Věřím, že zítra postavíme sestavu, která bude úspěšná. Strašně důležití budou hráči, kteří budou zápas končit. To se nám třeba v Jablonci úplně nepovedlo,“ připomněl kouč, že jeho tým v nedělním ligovém utkání vedl 3:0, ale nakonec jen s vypětím sil udržel vítězství 3:2.
Viktoria si poprvé v ročníku připsala druhou výhru v domácí soutěži po sobě a po nepovedeném vstupu do sezony se po reprezentační pauze přece jen zvedá. V Evropské lize nicméně před týdnem podlehla v Budapešti Ferencvárosi 1:2 a po úvodní domácí porážce 0:3 s Unionem Saint-Gilloise potřebuje proti Levski k oživení šancí na postup uspět.
„Chceme každý zápas vyhrát, je to Plzeň. Chceme sem vrátit vítěznou mentalitu, aby se každý zápas vyhrával. Není to jednoduché, ale chceme toho jednoznačně docílit a hráči si to uvědomují. Vstup po reprezentační přestávce hlavně do ligy byl dobrý, máme šest bodů. Je potřeba to potvrzovat každé tři dny a věřím, že hráči si to uvědomují,“ řekl Kováč.
Levski po jarním zisku bulharského titulu i v této sezoně zatím vede domácí soutěž. V Evropské lize po vyrovnaných zápasech prohrál 0:1 se Salcburkem a remizoval 1:1 v Nijmegenu. „Máme je nasledované velmi dobře. Směrem nahoru mají velmi zajímavé hráče, individuálně rychlé, jak Brazilce, Portugalce, tak i afrického původu. V posledních zápasech nastupovali v základní sestavě jen dva bulharští hráči. Mají španělského trenéra, to znamená, že je to hodně technický fotbal, hodně rozehrávky, kombinací,“ poznamenal Kováč.
„Na druhou stranu si myslím, že malinko naše výhoda může být intenzita hry, protože v Bulharsku není tak vysoká. Věřím, že budeme týmovější a půjdeme za jediným cílem, a to je vítězství. Chceme ho urvat za každou cenu. Máme nachystané věci, jak je přehrát, kde mají třeba slabší stránky. Věřím, že se nám to povede,“ dodal kouč, který převzal Viktorii na konci srpna po odvolání kouče Martina Hyského.
Kováčovi svěřenci se během zápasů stále potýkají s chvilkovými ztrátami koncentrace a zbytečnými chybami. „Apelujeme na to, aby kluci byli maximálně koncentrovaní na všechno, i mimo hřiště. Aby byli profesionálové se vším všudy. Zavedli jsme nějaká pravidla, která se učí. Upravili jsme i režim, co se týče telefonů. Chceme, aby kluci mezi sebou daleko více komunikovali. A ne aby přišli a po minutě koukali do telefonu. To jsou věci, které tady nestrpíme. Jsou za to interně velké postihy. Doba je bohužel taková, jaká je, ale chceme z toho udělat daleko větší tým,“ řekl Kováč.
„Je to moc důležité i v tom, abyste pak podali maximálně koncentrovaný výkon, když jdete na hřiště. Trápí mě, že máme pokaždé hráče, kteří z toho vypnou. Není to jen jeden hráč. Myslím, že se to malinko lepší, ale pořád nejsme tam, abychom celých 90 minut odehráli zápas tak, jak chceme,“ doplnil Kováč.