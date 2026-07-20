Španělští fotbalisté jsou zpátky doma, může se začít slavit

V Madridu kolem půl třetí přistálo letadlo společnosti Iberia s týmem fotbalových mistrů světa na palubě. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Fotbalisty přijme král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.
Na vítězný tým čekalo na madridském letišti Adolfa Suáreze několik stovek příznivců. Fanoušky neodradilo ani zhruba hodinové zpoždění příletu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri ji vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Tým pak zapózoval na letištní ploše před letadlem.
Felipe VI. a Sánchez byli i na finálovém utkání, ve kterém Španělé porazili po prodloužení argentinské obhájce titulu 1:0. Po 19:00 od sídla vlády v paláci Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čekají desítky tisíc lidí.
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