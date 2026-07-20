Torres: Prozřetelnost odmění toho, kdo si to zaslouží

Za dílo osudu považuje triumf Španělska ve finále MS nad Argentinou střelec jediné branky Ferran Torres. Šestadvacetiletý útočník věnoval svůj gól celé zemi, o historicky druhém vítězství výběru La Roja na elitním turnaji ani na chvíli nepochyboval.
Torres nastoupil do všech osmi zápasů na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, na branku ale dlouho čekal marně. Nakonec se střelecky probudil v pravý okamžik. Ve 106. minutě mu Nico Williams hlavou sklepl míč proti noze a Torres ho poslal pod břevno.
„Tenhle gól nepatří jenom mně nebo hráčům v týmu, je všech 47 milionů lidí v naší zemi. Spousta z nich byla daleko, ale snažili jsme se udělat všechno pro to, aby si připadali, že jsou přímo u toho,“ řekl Torres, který na hřiště přišel ve 62. minutě. „Věřím tomu, že to takhle bylo napsané ve hvězdách. Finále jsme měli vyhrát,“ doplnil.
Španělsko prošlo mistrovstvím suverénně. Po úvodní remíze s Kapverdami vyhrálo všech sedm zbývajících duelů a inkasovalo jediný gól. Rovněž proti Argentině dominovalo. Tlak úřadujících evropských šampionů se ještě zvýšil po vyloučení Enza Fernándeze na konci základní hrací doby.
„Všechna finále jsou těžká. Navíc když je v týmu soupeře Lionel Messi, tak se musíte mít pořád na pozoru. Ale drželi jsme se své hry, což se nám opět vyplatilo, tak jako po celý turnaj,“ dodal útočník Barcelony.