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Torres: Prozřetelnost odmění toho, kdo si to zaslouží


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Za dílo osudu považuje triumf Španělska ve finále MS nad Argentinou střelec jediné branky Ferran Torres. Šestadvacetiletý útočník věnoval svůj gól celé zemi, o historicky druhém vítězství výběru La Roja na elitním turnaji ani na chvíli nepochyboval.

Torres nastoupil do všech osmi zápasů na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, na branku ale dlouho čekal marně. Nakonec se střelecky probudil v pravý okamžik. Ve 106. minutě mu Nico Williams hlavou sklepl míč proti noze a Torres ho poslal pod břevno.

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Torres: Prozřetelnost dává největší odměny tomu, kdo si je nejvíc zaslouží
Zdroj: ČT sport

„Tenhle gól nepatří jenom mně nebo hráčům v týmu, je všech 47 milionů lidí v naší zemi. Spousta z nich byla daleko, ale snažili jsme se udělat všechno pro to, aby si připadali, že jsou přímo u toho,“ řekl Torres, který na hřiště přišel ve 62. minutě. „Věřím tomu, že to takhle bylo napsané ve hvězdách. Finále jsme měli vyhrát,“ doplnil.

Španělsko prošlo mistrovstvím suverénně. Po úvodní remíze s Kapverdami vyhrálo všech sedm zbývajících duelů a inkasovalo jediný gól. Rovněž proti Argentině dominovalo. Tlak úřadujících evropských šampionů se ještě zvýšil po vyloučení Enza Fernándeze na konci základní hrací doby.

Dotyk s míčem Ferrana Torrese ve finále s Argentinou
Zdroj: Opta / ČT sport

„Všechna finále jsou těžká. Navíc když je v týmu soupeře Lionel Messi, tak se musíte mít pořád na pozoru. Ale drželi jsme se své hry, což se nám opět vyplatilo, tak jako po celý turnaj,“ dodal útočník Barcelony.

Statistické údaje Ferrana Torrese ve finále s Argentinou
Zdroj: Opta / ČT sport

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