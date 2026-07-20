Rodri: Tahle parta je senzační a je neuvěřitelné, že jsme mistři světa

Kapitán Rodri po vítězném finále s Argentinou považoval za neuvěřitelné, že španělští fotbalisté podruhé vyhráli mistrovství světa. Turnaj v Severní Americe, jehož se premiérově zúčastnilo 48 týmů, označil za nejtěžší v historii. Těšilo ho, že výběr La Roja v rozhodujícím souboji porazil 1:0 po prodloužení Argentinu, která má podle něj ve svém středu nejlepšího fotbalistu všech dob Lionela Messiho.
Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. Cenu pro brankáře šampionátu a nejlepšího mladého hráče si odnesli jeho spoluhráči z vítězného týmu Unai Simón a Pau Cubarsí. Francouz Kylian Mbappé s 10 góly jako první fotbalista v historii obhájil Zlatou kopačku.
Argentina hrála od třetí minuty nastavení druhé půle finále bez vyloučeného Enza Fernándeze, přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Argentina na MetLife Stadium v East Rutherfordu v New Jersey nevyslala na gólmana Unaie Simóna za celý zápas jedinou přímou střelu na branku, až v závěru Marcos Senesi a Giuliano Simeone neproměnili velké šance. Španělům se povedlo totéž, co při prvním triumfu na světovém šampionátu v roce 2010. Také tehdy zvítězili nad Nizozemskem 1:0 po prodloužení, navíc opět dva roky poté, co se stali mistry Evropy.
„Tahle parta je senzační a je neuvěřitelné vyslovit, že jsme mistři světa. Byl to nejtěžší turnaj v historii mistrovství světa. Argentina má nejlepšího hráče všech dob (Messiho) a my jsme překonali všechny možné rekordy,“ prohlásil Rodri, jenž byl vyhlášený nejlepším hráčem šampionátu.
La Roja neprohrála v normální hrací době 38 utkání po sobě, čímž vytvořila nový mezinárodní rekord. Na uplynulém turnaji v osmi zápasech nenašla přemožitele, po úvodní nečekané remíze 0:0 s debutantem z Kapverd vyhrála následujících sedm duelů. Na šampionátu inkasovala jediný gól, což se žádnému vítěznému týmu v dějinách MS ještě nepovedlo.
Nejlepší gólman turnaje Simón vychytal sedmé čisté konto na turnaji, aniž by si ve finále připsal jediný zákrok. „To je tajemství našeho týmu: nezáleží na tom, proti komu hrajeme, prostě jdeme do boje. V životě musíte být odvážní a pak se za to dočkáte odměny,“ řekl Rodri.
Držitel Zlatého míče za rok 2024 si triumfu na MS váží o to víc vzhledem k tomu, čím si prošel. Kvůli zranění kolena zmeškal téměř celou sezonu 2024/25, zdravotní potíže oporu Manchesteru City výrazně trápily i v uplynulém ročníku.
„Doufám, že lidé vidí, že hráč, který se dotkne samého vrcholu a pak klesne na dno... Pokud do toho dáte úsilí, život se vám nakonec odvděčí. Jsem příkladem toho, jak překonat nepřízeň osudu. Je mnoho lidí, kteří mě osobně neznají, ale cítil jsem podporu a náklonnost lidí ve Španělsku,“ uvedl Rodri.
Trofej pro vítěze světového šampionátu převzal od amerického prezidenta Donalda Trumpa a předsedy Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina. Nad hlavu ji zvedl ve chvíli, kdy oba ještě byli na pódiu, jelikož Trumpovi se z něj příliš nechtělo. Po chvilce ale společně s Infantinem pódium opustil.
Yamal s Cubarsím se zařadili mezi nejmladší fotbalové mistry světa historie
Devatenáctiletí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cubarsí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. V nedělním finále proti Argentině oba odehráli celý zápas.
Yamal se ve věku 19 let a šest dní v historickém pořadí nejmladších vítězů zařadil na dělené čtvrté místo po bok bývalého brazilského kanonýra Coutinha, šampiona z roku 1962. Jeho spoluhráči z Barcelony Cubarsímu (19 let a 178 dní) patří sedmá pozice. Talentovaný stoper po finále převzal ocenění pro nejlepšího mladého hráče turnaje v Americe.
Z Evropanů byl mladší pouze Giuseppe Bergomi, jenž byl jako osmnáctiletý u triumfu Itálie v roce 1982. Pořadí vévodí brazilská dvojice Pelé (17 let a 249 dní, mistrovství světa 1958) a Ronaldo (17 let a 298 dní, mistrovství světa 1994).
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