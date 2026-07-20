Fotbalové MS zhlédlo na ČT téměř čtyři a půl milionu diváků

Přenosy z fotbalového mistrovství světa na programu ČT sport a digitálních platformách České televize oslovily celkem 4,429 milionu diváků starších čtyř let. Je to asi o 60 000 diváků více, než vidělo na ČT MS v Kataru před čtyřmi lety. Nejsledovanějším přenosem šampionátu bylo semifinále Anglie – Argentina, které sledovalo v průměru 1,041 milionu diváků starších čtyř let při podílu na publiku 35,3 procenta.
Druhým nejsledovanějším zápasem byl finálový duel Španělsko – Argentina. Viděl ho v průměru milion diváků při podílu na publiku 32,9 procenta, zasáhl 1,79 milionu diváků. Alespoň na chvíli si jej pustilo asi o 90 000 diváků více, než nejsledovanější zápas šampionátu. Současně finále zaznamenalo 480 000 spuštění na digitálních platformách ČT, nejvíce ze všech zápasů turnaje.
Na kanálu Nova Action si finále, které skončilo vítězstvím Španělů 1:0 v prodloužení, pustilo 385 000 diváků starších 15 let, což představuje 16 procent všech lidí s puštěnou TV.
Velký zájem vyvolalo také vystoupení české reprezentace, která se na turnaj kvalifikovala po 20 letech. Zápas základní skupiny Česko – Jihoafrická republika sledovalo v průměru 913 000 diváků při podílu na publiku 31,7 procenta. Celkový zásah utkání byl 1,618 milionu diváků, digitální platformy evidovaly 325 000 spuštění. Mezi další hodně sledované přenosy patřilo i čtvrtfinále Francie – Maroko s průměrnou sledovaností 578 000 diváků a osmifinále Brazílie – Norsko, které sledovalo 518 000 diváků.
„Vedle přímých přenosů jsme nabídli rozsáhlé studio, štáby přímo na místě sledující nejen českou cestu turnajem, ale i dění okolo dalších týmů na MS. Bohatý byl obsah pro digitální platformy, díky kterým si diváci mohli vybrat způsob sledování podle svých potřeb. Vysoký počet spuštění finálového utkání potvrzuje, že význam on-line distribuce sportovního obsahu dál roste a že se nám daří oslovovat i mladší publikum,“ uvedl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.
Zápasy na fotbalovém MS vysílaly napůl ČT a na základě sublicence komerční Nova. Každá televize odvysílala exkluzivně 50 zápasů a paralelně pak úvodní utkání, finále a boj o třetí místo.
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