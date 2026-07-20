Španělé mají titul zaslouženě, pauzy na pití do fotbalu nepatří, říká Vaclík

Bývalého brankáře Sevilly a reprezentace Tomáše Vaclíka potěšilo, že fotbalisté Španělska získali na šampionátu svůj druhý titul. Byli skvělí nejen ve finále proti Argentině, ale v průběhu celého šampionátu, uvedl sedmatřicetiletý brankář. Úroveň turnaje hodnotí pozitivně, novinky typu pauzy na pití ale odmítá.
Titul světových šampionů je podle bývalé jedničky národního týmu ve správných rukou. „Již před mistrovstvím jsem věřil, že by ho Španělé mohli vyhrát. V úvodním zápase sice remizovali s Kapverdami, ale to se teprve rozjížděli. V osmi zápasech dostali pouze jeden gól, což je úžasné. Hlavně play-off zvládli úžasně, byli opravdu skvělí,“ uvedl Vaclík.
V letech 2018-2021 působil v Seville, s níž vyhrál Evropskou ligu. „Proti spoustě hráčů ze současného mistrovského kádru jsem chytal. Mlaďoši typu Yamala nebo Cubarsího tehdy ještě samozřejmě nehráli. Proti Španělsku jsme ale dvakrát hráli i v Lize národů, to už se jejich současný tým formoval. Myslím, že tak 60 procent jejich kádru znám jako soupeře přímo z hřiště,“ řekl držitel mistrovského titulu se Spartou.
Argentinci ve finále zklamali, ani jednou nevystřelili na branku soupeře. „Také jsem od nich čekal víc. Bylo to podle mě hlavně tím, že jim Španělé nic nedovolili. Asi není náhoda, že stejně vypadali v semifinále i Francouzi, kteří se proti Španělsku taky dostali k ohrožení branky až v samém závěru,“ připomněl Vaclík.
Úroveň rozšířeného turnaje ho celkově příjemně překvapila. „Návštěvnost byla lepší, než se čekalo. Myslím, že atmosféra byla skvělá jak na většině stadionů, tak i ve městech, když třeba Skotové obsadili Boston. Viděli jsme ještě Messiho, jak drží krok s hvězdami současné generace, které potvrdily své kvality a dávaly spoustu gólů. Kladů a příběhů byla spousta,“ řekl gólman.
Výhrady měl hlavně k povinným přestávkám na pití uprostřed každého poločasu. „Někdy mají ve vedru smysl, ale jinak podle mě do fotbalu nepatří. Během tří minut se kolikrát změnilo i momentum vývoje zápasu. Tým, který byl do té doby pod tlakem, se mohl vzpamatovat a zareagovat,“ uvedl Vaclík.
Brankáři měli během turnaje těžkou roli. Průměrně padalo nejvíce gólů od roku 1970, kanonýři byli velmi produktivní. „Roli mohl sehrát nový míč Trionda. Hodně gólů padlo zdálky, ale podle mě šlo o souhru více faktorů. Viděli jsme nejlepší střelce, kteří mají skvělé načasování zakončení. Ale gólmani se drželi. Myslím, že celkem nepadlo více než deset gólů, které by šly vyloženě na jejich vrub,“ řekl brankář, který je momentálně volným hráčem.
Po 20 letech se na MS představila i česká reprezentace. Svými výkony zklamala a se ziskem jednoho bodu vypadla už ve skupině. „Vždycky budu optimista, který nároďáku fandí a drží klukům palce. Věřil jsem, že ze skupiny postoupíme a v play-off už se může stát všechno, jak se ukázalo i v baráži. Aktuálně jsme bez trenéra, někteří kluci skončili a Suk (Tomáš Souček) je zraněný, přitom za dva měsíce už začne Liga národů. Jsem zvědavý, jakým směrem se FAČR a vlastně celý český fotbal teď vydá,“ uvedl Vaclík.
Tři tituly má s Basilejí a líbilo by se mu, kdyby si český tým vzal příklad třeba ze Švýcarska, které v poslední době na MS pravidelně postupuje ze skupiny. „Je to samozřejmě na dlouhou debatu, ale je to země srovnatelná s námi. Švýcaři využívají i hráče, kteří se narodili jinde, ale prakticky všichni prošli jejich systémem. V Basileji jsem třeba sledoval, jak z mládeže rostl ve velkého hráče Embolo. Jsou schopní vychovat fotbalisty třeba pro Bundesligu, kde v důležitých rolích získají potřebné zkušenosti. Teď se jim daří i v hokeji, něco prostě Švýcaři dělají dobře,“ řekl Vaclík.
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