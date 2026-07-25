Silná trojka to bude mít těžší a největší adept na setup je Artis, tvrdí experti

Sotva skončil světový fotbalový šampionát, už startují nejvyšší tuzemské soutěže. První lize už nějaký čas vládne silná trojka, ale za ní zbrojí další zájemci se silnými majiteli v zádech, takže boj o titul může být hodně zajímavý. Jak vidí nadcházející sezonu, jsme se zeptali dlouholetého trenéra Petra Rady, olympijského vítěze a bronzového z ME 1980 Ladislava Vízka a člena stříbrného týmu z EURA 1996Martina Frýdka.
Začíná liga, čekáte další dominanci silné trojky Slavia, Sparta, Plzeň, nebo spíš, že se do boje o titul přidá ještě někdo další?
Rada: Hodně klubů má movité majitele. Plzeň teď vyhlásila útok na titul. A Áda Šádek ví, co dělá i říká. Jsou tu ambiciózní kluby s novými majiteli jako Olomouc, Liberec, Jablonec, Hradec Králové. To bude sedmička, která se porve o tu nejlepší šestku, ale do té trojky se podle mého názoru tuhle sezonu ještě nikdo nevklíní.
Vízek: Fotbalu bylo při mistrovství světa tolik, ale už mi to zase chybí. Čekám, že ty tři týmy budou zase lize velet. Netuším, kdo z nich bude nejlepší, všichni tři k tomu přistoupili jinak. Slavia zase nakupovala moc, Sparta tolik ne a Plzeň skoro vůbec, protože ta má výborný mančaft. Ale jisté je, že to budou mít těžší, protože takový ten střed: Hradec, Olomouc taky nakupovaly a rozdíly mezi nimi by se měly zmenšovat. Zajímavý bude hned první zápas Brno – Sparta, tam se ukáže, s čím jde Zbrojovka do ligy. Strašně bych si přál, aby rozhodčí pochopili trend, který byl zřejmý na mistrovství světa, kde hru pouštěli, protože plynulost je nejdůležitější? Nechat simulanty ležet a nepískat každé bebíčko. Je to přece chlapská hra.
Frýdek: Ta silná trojka zůstane silná, ale bude to mít těžší. Už loni hrál Hradec dobře a jako Hradečák doufám, že jim to vydrží. A podle mě i půjde nahoru i Olomouc. A tipnul bych si Zbrojovku Brno, je to sice nováček, ale když se jí povede začátek, tak se může chytit a má dobré zázemí, chodilo na ni vždycky hodně lidí. Ti jsou teď hladoví po fotbale a můžou ji držet hodně vysoko.
Roste počet zahraničních fotbalistů v lize, může to mít špatný vliv na herní růst českých fotbalistů? Nebo jim naopak zahraniční konkurence může pomoct?
Rada: Nejsme tak velká země, abychom to tu měli padesát na padesát cizince a Čechy. Trpí tím reprezentace – a nejen áčko, ale i ty mládežnické. Všichni chtějí do pohárů, protože tam jsou nezanedbatelné peníze a podřizují tomu všechno. Ale takhle bohužel nevychováme mladé hráče, kteří by měli do reprezentace nakouknout. Třeba Sparta, která říká, že má hodně odchovanců, což je pravda, ale jde o to aby hráli. Daněk byl prodaný do Lince, Ševčík šel do Legie Varšava a Karabec bojuje o základní jedenáctku ve Spartě. Třeba tohle jsou tři mladíci, shodou okolností leváci, kterých máme v lize poskrovnu, kteří by měli být adepty pro reprezentaci a v naší lize zůstal jen jeden. Chápu, že kluby žijí z toho, že koupí fotbalistu tmavé pleti za patnáct – dvacet milionů, odehraje půl sezony a prodají ho za osmdesát. Potom nadáváme, že nemáme hráče pro reprezentaci, ale my jim nedáme šanci. Chce to trpělivost, a i vedle zahraničních hráčů, pokud budou dobří, tak můžou ti mladí růst. Čtu o tom, že Šulc, který je výborný fotbalista, by měl přestoupit z Lyonu za dvaadvacet milionů eur, a včera vidím, že devatenáctiletý Albánec přestupuje za 48 milionů. Takového hráče jsme my neprodali nikdy. I když tu máme třeba i Sochůrka, ale neumíme to využít. Proto musíme zaplatit trenéry u mládeže a ne, že budou trénovat až odpoledne po práci.
Vízek: O tom jsme s dalšími známými bývalými fotbalisty hodně diskutovali. Myslíme si, že to moc dobře není, protože naši mladí hráči dostávají méně šancí. Bohužel to platí hodně i o Slavii, která už neví, kam ty hráče odloží.
Frýdek: Vidím to špatně. Mělo by být nějaké omezení počtu cizinců. Je to vidět v reprezentacích, nejen v áčku, ale i v těch ostatních. Ti kluci pak nemají šanci se tam dostat a zdá se mi, že někdy kvantita převažuje nad kvalitou. Když ti kluci budou stoprocentně lepší než ti domácí, tak ať hrají. Já jsem to zažil v Leverkusenu, že zahraniční hráč musí být lepší, přišel za větší peníze, tak hraje. Ale tady se mi často zdá, že jsou na stejné úrovni, ale přišli z venku a za víc peněz, tak ti naši mladí hráči nedostanou šanci.
Kdo by mohl být největší hvězdou tohoto ročníku?
Rada: Třeba Sojka z Plzně je kvalitní hráč, nebo Sochůrek ze Sparty, pokud bude hrát, tak si může říct o reprezentaci stejně jako Karabec. Mladých je dost, ale jde o to aby dostávali pravidelně šanci hrát.
Vízek: Všechno směřuje na Sochůrka. Na mistrovství světa sice bohužel nedostal ani čuchnout. Sice mu to trochu narušilo přípravu, ale když půjde ve Spartě do základu, tak by se měl ukázat.
Frýdek: No, Messiho tady nemáme. A někoho jiného na koho bych se chodil dívat, protože dokáže udělat dvě kličky, dá někomu housle a vymyslí českou uličku, taky ne. Připadá mi, že se tady všichni soustředí na obranu – hlavně nedostat gól a třeba nějaký dáme ze standardky. Tak mě snad napadá jen Haraslín ze Sparty, ten umí jeden na jednoho.
Koho vidíte jako největší adepty na sestup?
Rada: Nepřeju to nikomu, ale Artis se dostal do ligy na poslední chvíli. Nevím, jak kvalitně nakoupil? Určitě však bude chtít delší dobu na sehrání a bude to mít hodně těžké.
Vízek: Nevím přesně, jak kdo vypadá. Ale vždycky ten, kdo postoupí, tak je rád, že se zachrání. Takže týmy z Brna. A Artis, který se dostal do ligy na poslední chvíli, by tomu měl být nejblíž.
Frýdek: Každý říká, že Artis bude mít největší problémy. Už v baráži byl vidět rozdíl, budou to mít hodně těžké. Je to podle mě první adept na sestup.
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