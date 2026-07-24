Česká liga převezme většinu úprav pravidel uplatněných na fotbalovém MS

Většina nových pravidel uplatněných na uplynulém mistrovství světa ve fotbale se už od začátku nové sezony promítne i do české ligy. Videorozhodčí (VAR) bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu či při chybně nařízeném rohovém kopu, sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali. V blízké budoucnosti by na velkoplošných obrazovkách na stadionech mohli diváci vidět přímo záběr situace, kterou VAR posuzoval.
V české lize budou zavedeny téměř všechny úpravy pravidel uplatněné na mistrovství světa v Americe. Rozhodčí pouze nebudou moci vyloučit hráče za to, že si při komunikaci se soupeřem zakryje ústa rukou.
Tuto změnu totiž do svých soutěží na rozdíl od mezinárodní federace FIFA nezařadila evropská unie UEFA, podle níž se komise řídí. Muselo by jít o součást širšího nesportovního chování. Podobně se má postupovat v evropských soutěžích.
Sudí také v české lize zatím nebudou své verdikty po přezkoumání situací oznamovat prostřednictvím mikrofonu divákům na stadionu, a to z technických důvodů. Na rozdíl od šampionátu nebudou zavedeny ani tříminutové přestávky na občerstvení v půlce poločasů.
„Změn je poměrně hodně, IFAB (mezinárodní pravidlová komise) připravila celou řadu pozitivních úprav pravidel. Věřím, že pomohou k tomu, abychom fotbal jako sport zase posunuli a zlepšili, což se ukázalo už na mistrovství světa,“ uvedl nový předseda komise rozhodčích, Španěl Carlos Clos Gómez.
Stejně jako na šampionátu bude moci VAR zasáhnout v případě, že hlavní sudí vyloučí hráče po chybně udělené druhé žluté kartě. Odborníci u videa také budou moci „opravit“ rozhodčího na trávníku, pokud by nesprávně potrestal kartou hráče, který se přestupku nedopustil.
Stejně jako v Americe budou i v české lize sudí postihovat případné zdržování. Pokud budou hráči protahovat odkop od branky nebo vhazování, začne rozhodčí odpočítávat pět sekund a v případě překročení limitu balon připadne soupeři.
„Na mistrovství jsme viděli, že díky tomu výrazně vzrostl čistý hrací čas,“ řekl Clos, který se před novou sezonou stal šéfem komise po konci Libora Kovaříka.
I týmům v české lize bude hrozit, že mohou hrát minutu v oslabení o jednoho hráče. Takto potrestat je může sudí za to, pokud by střídající hráč protahoval odchod na více než 10 sekund.
V minutovém oslabení bude tým i v případě, že by si hráč mimo gólmana vyžádal ošetření na trávníku a přitom by nedošlo k vážnějšímu zranění či nebyla udělena karta.
V průběhu sezony by na stadionech měla být k vidění revoluční novinka, na velkoplošné obrazovce by se objevil záběr, podle něhož sudí u videa rozhodl.
„Samozřejmě to záleží na kvalitě jednotlivých obrazovek. Obecně každý bude moci vidět stejný záběr, který rozhodčí kontrolují,“ přiblížil Clos.
„Pracujeme na tom s (vysílatelem ligy) Oneplay. V tuto chvíli ani jeden stadion v republice není propojen optickým kabelem mezi místností obsluhy světelné tabule a místem, kde je na hřišti umístěný monitor. Takže musíme zajistit propojení, zkompatibilnit to, aby to na té obrazovce vypadalo stejně jako to, co pro finální rozhodnutí vidí rozhodčí. Až se nám tohle povede, s projektem začneme. Věřím, že to bude v průběhu této sezony co nejdříve,“ přiblížil výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, místopředseda nové komise rozhodčích.
Clos s kolegy chystá do sezony řadu novinek, které mají pomoci k větší profesionalizaci komise a ke zlepšení výkonů rozhodčích.
Sudí budou mít po každém utkání osobní zpětnou vazbu, do 24 hodin po zápase budou muset vyplnit vlastní analýzu daného duelu. Každý týden budou rozhodčí absolvovat online semináře a nejméně jednou za dvě utkání i individuální pohovory.
Vždy v úterý komise zveřejní kompletní audiozáznamy komunikace mezi sudími a VAR ze všech přezkoumávaných situací v osmi zápasech kola. Tradiční pondělní hodnocení čtyř momentů končí.
„Některé věci budou jiné, než jsme byli zvyklí. Věřím, že jsou to všechno super změny k tomu, abychom rozvíjeli rozhodcovství v České republice. Součástí toho jsou značné investice do vývoje rozhodčích. Jedna ze změn je, že bude na plný úvazek kondiční trenér, bude také změněna příprava na regeneraci. Budeme investovat i do platforem na přípravu k zápasům,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.