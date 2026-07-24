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Fotbal

Skoro jako Messi, chválil Zadražil gólovou akci van Burena


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Sólo střídajícího Micka van Burena, kterým rozhodl v Tromsö o nečekané výhře fotbalistů Hradce Králové 1:0, připomnělo brankáři Adamu Zadražilovi podobnou akci v podání hvězdného Argentince Lionela Messiho. Vedle vítězné situace v úvodním zápase 2. předkola Evropské ligy si šestadvacetiletý gólman pochvaloval také chycenou penaltu za bezbrankového stavu, jíž předcházel jeho faul na protihráče.

Střídající van Buren se v 85. minutě dostal na polovině hřiště k míči, při přečíslení se zbavil několika protihráčů, naběhl si až na hranici malého vápna a přesně zakončil pod břevno.

„Když jsem viděl už na půlce, jak to protihráči prohodil jesličkami a utíkal sám na bránu, tak jsem si říkal: ,Micku, ukaž se, co je v tobě.‘ A ukázal to. Trochu mi připomněl Lionela Messiho, který takhle vždycky navádí míč, akorát z druhé strany na levačku, proběhne celé vápno a pak to uklidí za tyč. Od něj to ale vyloženě očekávám,“ řekl Zadražil.

První klíčový okamžik duelu nastal v 53. minutě, kdy Zadražil fauloval Heineho Larsena a izraelský rozhodčí Snir Levy odpískal pokutový kop. „Zkusil jsem centr sebrat, ale byl jsem tam pozdě, tak jsem mu trochu dal ťafku na spánek. Byla z toho penalta, ale jsem rád, že jsem to odčinil a povedlo se mi ji chytit,“ uvedl Zadražil.

Jens Hjertö-Dahl ho nepřekonal, jelikož bývalý mládežnický reprezentant vystihl směr zakončení. Načteného ale protihráče neměl. „Přiznám se, že úplně ne. Řešili jsme exekutory penalt Tromsö, ale moc jich nekopali a každý kopal jenom jednu, takže se z toho těžko něco vyčetlo. Koukal se na mě, snažil jsem se čekat do poslední chvíle. Naštěstí vyšlo, že to dal tam, kam jsem si myslel, že to půjde,“ konstatoval Zadražil.

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