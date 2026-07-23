Jablonec neudržel vedení a v Konferenční lize prohrál ve Varaždínu

Jablonec vstoupil do kvalifikace Konferenční ligy porážkou 2:3 ve Varaždínu. Třetí tým uplynulé sezony chorvatské ligy poslal v úvodním utkání 2. předkola ve 24. minutě do vedení Iuri Tavares, Martin Cedidla s kapitánem Nemanjou Tekijaškim pak otočili stav. V polovině druhého dějství ale srovnal Ivan Mamut a v 82. minutě rozhodl Luka Mamič.
Jablonecký trenér Kozel postavil v úvodním soutěžním utkání sezony do základní sestavy jako jedinou z letních posil švédského křídelníka Ahla.
Za Severočechy se do Chorvatska vydalo zhruba 150 fanoušků a na poloprázdném stadionu s kapacitou necelých devět tisíc diváků byli od úvodu slyšet.
Oba celky zápasem po letní přípravě vstoupily do sezony a v úvodu působili vyspělejším dojmem hosté. Po dvou dlouhých autech se dostali k zakončení hlavou Okeke a kapitán Tekijaški, oba ale prostor mezi tyčemi netrefili.
Těsně za polovinou úvodního dějství otevřeli skóre domácí. Canjuga balonem do vápna za obranu našel Tavarese a ten z voleje překonal Hanuše, i když si gólman na střelu sáhl.
Autor branky se pohyboval na hranici ofsajdu, ve 2. předkole Konferenční ligy ale není k dispozici videorozhodčí a sudí situaci nemohli zpětně přezkoumat.
Severočeši hned za tři minuty srovnali. Zorvan nacentroval z přímého kopu do vápna, domácí balon nedůrazně odvrátili a pohotový Cedidla jej z dorážky napálil do sítě.
Šest minut po změně stran mohli jít Severočeši do vedení, Jawo ale velkou šanci neproměnil a jen trefil domácího gólmana Siliče. O chvíli později už hosté otočili stav a opět udeřili po standardní situaci.
Na Novákův centr z rohového kopu si v 56. minutě naběhl zcela nehlídaný Tekijaški a hlavičkou nedal brankáři Varaždínu prakticky žádnou šanci zasáhnout.
Zdálo se, že Severočeši kontrolují průběh, v 68. minutě ale znovu na chvíli zaspali při bránění. Canjuga další povedeným centrem našel v pokutovém území Mamuta a ten hlavičkou poslal balon mimo Hanušův dosah.
Hosté dopláceli na chyby v defenzivě. V 82. minutě si na pravé straně zaběhl za obranu Maglica a jeho zpětnou přízemní přihrávku poslal z první v ideální pozici do sítě Mamič.
Jablonecký finalista domácího poháru potvrdil nepříliš dobrou formu ze závěru minulé sezony, prohrál šestý z posledních osmi soutěžních duelů.
Severočeši, kteří se do pohárů vrátil po pěti letech, potřebují na cestě do hlavní fáze soutěže bez zaváhání projít přes tři předkola. V případě postupu by se utkali s vítězem dvojzápasu RFS Riga – Vestri, první zápas vyhrál lotyšský klub 4:1.
Severočeši se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže do kvalifikace Konferenční ligy dostali administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
NK Varaždín – FK Jablonec 3:2 (1:1)
NK Varaždín – FK Jablonec 3:2 (1:1)
Branky: 24. Tavares, 68. Mamut, 82. Mamič – 27. Cedidla, 56. Tekijaški. Rozhodčí: Marchetti – Perrotti, Palermo (všichni It.). ŽK: Latkovič, Škaričič, Silič, Mamut – Čanturišvili. Diváci: 3580.
Varaždín: Silič – Maglica, Punčec, Škaričič (61. Lesjak), Durakovič (37. Tepšič) – Canjuga, Duvnjak (86. Marina) – Latkovič (61. Vuk), Mamič, Tavares (86. Posavec) – Mamut. Trenér: Šafarič.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili (90. Souček), Okeke, Sedláček, Sobol (83. Sláma) – Ahl (46. Růsek), Zorvan (73. Nebyla) – Jawo (73. Chramosta). Trenér: Kozel.