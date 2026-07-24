Baník zaregistroval Traorého, Karviná se bude bránit právní cestou

Fotbalová Karviná se bude právní cestou bránit odchodu Aboubacara Traorého do Ostravy. Baník představil obránce z Pobřeží slonoviny jako svou posilu. Karviná v reakci uvedla, že jednostranná výpověď ze strany hráče podle ní nenaplnila smluvní podmínky ani požadavky předpisů FAČR pro zánik smluvního vztahu, a proto ji považuje za právně neúčinnou.
Traoré odehrál v první české lize 48 zápasů a vstřelil čtyři góly. Baník ve čtvrtek oznámil, že s hráčem uzavřel dlouholetou smlouvu.
„Vzhledem k tomu, že smluvní vztah podle právního posouzení klubu nadále trvá, využije MFK Karviná dostupné právní prostředky proti postupu FAČR ohledně vyřazení původní smlouvy z evidence i následné registrace nové smlouvy hráče s jiným klubem,“ uvedli Slezané v prohlášení.
„Zároveň se MFK Karviná důrazně ohrazuje proti přímému jednání jiných klubů s hráčem bez vědomí a souhlasu mateřského klubu, což považuje za porušení předpisů FAČR i FIFA,“ dodali.
Karviná sice v minulé sezoně senzačně vyhrála domácí pohár, etická komise FAČR ale slezský klub za ovlivňování výsledků vyloučila z nejvyšší soutěže.
Po sestupu do druhé ligy došlo v Karviné k velké obměně kádru a řada hráčů odešla. Zájem z nejvyšší soutěže je také o další, které už vedení uvolnit nechce.
Podle zpráv z médií klub čelí rebelii, jednostranným vypovězením smlouvy podobně jako Traoré údajně vyhrožují i další hráči.
Baník si od defenzivního univerzála Traorého hodně slibuje. „Nejen pro jeho univerzálnost je to velice zajímavý typ fotbalisty. Je to hráč moderního střihu, můžeme ho využít ať na šestce, tak uprostřed i na kraji obrany. Navzdory svému defenzivnímu zaměření se dokáže dostávat do zakončení a dávat góly,“ uvedl šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.
„Věříme, že u nás rychle zapadne do mužstva, ale v Česku je už čtyři roky. Myslím si, že jeho adaptace by měla proběhnout bez větších komplikací. Některé kluky navíc už z dřívějška zná,“ dodal Mikloško.